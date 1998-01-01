Туроператоры: Спрос на новогоднюю Москву вырос на 40-100%

В уходящем году число туристов в столице практически сравнялось с показателями рекордного 2019 года

Спрос на праздничные туры в столицу и размещение в отелях у туроператоров вырос на 40-100% в зависимости от компании, больше всего туристов приедут в Москву с 3 по 6 января, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

«В какой-то момент мы даже прекратили продажи на даты с 3 по 6 января, это пик посещения столицы в каникулы. Наши блоки мест для групповых туров в отелях на Новый год были раскуплены дней 10 назад», — сообщила член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании «Тари-тур» Марина Левченко.

По ее словам, продажи новогодних туров в Москву – и сборных, и для организованных групп – выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Большой популярностью у туроператора пользуется автобусный экскурсионный тур по праздничной Москве со встречей Нового года на одной из городских площадок.

«Полностью загружены шесть автобусов, в каждом из них будут Дед Мороз или Снегурочка. Стартуют автобусы в 10 вечера и к половине двенадцатого приезжают на Поклонную гору. По дороге осматриваем украшенную Москву, останавливаемся для фотосессий», — добавила г-жа Левченко.

Эксперт отметила, что из-за большого турпотока на каникулы в музеи и Московский Кремль ожидаются очереди.

В компании «Мультитур» продажи туров в новогоднюю Москву выросли на 45-50% по сравнению с показателями 2022 года.

«Это касается и бронирования отелей, и экскурсионных туров. Хорошие гостиницы 2-3* на новогодний период были забронированы еще в середине ноября. Москва сейчас один из уверенных лидеров по экскурсионным турам, чему способствует открытие новых локаций, выставок, бесплатных мероприятий, уличных базаров», — рассказала директор департамента продукта и бронирования Евгения Кизей.

Как отметили в компании «Алеан», спрос на проживание в отелях и экскурсионные туры в период новогодних праздников вырос на 39% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тура составил 45,6 тыс. рублей.

По данным туроператора, в списке самых запрашиваемых объектов – Красная площадь, Кремль, Третьяковская галерея, Музей Победы, ВДНХ, усадьбы Царицыно и Коломенское.

«Один из важных драйверов роста – событийная повестка. Ежегодно в столице проходит множество мероприятий, привлекающих туристов с самыми разными интересами: это бизнесмены, приезжающие на форумы, туристы, интересующиеся книжными, гастрономическими, музыкальными, театральными фестивалями, художественными выставками», — говорит руководитель пресс-службы «Алеана» Ирина Романова.

Г-жа Левченко добавила, что за весь 2023 год турпоток в Москву вырос на 25% — в том числе, за счет иностранных туристов, прежде всего, китайских. Помимо китайцев, ехали также граждане Турции, Арабских Эмиратов, Катара.

Ранее РСТ сообщил со ссылкой на данные сервиса для гостиниц Travelline, что Москва лидирует среди регионов РФ по объему бронирования отелей на Новый год и каникулы.

Глава Мостуризма Евгений Козлов сообщил в четверг о росте турпотока в Москву на 25% в первые девять месяцев 2023 года. По его словам, число туристов практически сравнялось с показателями рекордного 2019 года.

/TOURBUS.RU

Фото: Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы

