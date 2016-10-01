Ostrovok: Спрос российских туристов на отдых в стране на Новый год вырос на 21%

Спрос российских туристов на отдых в России на Новый год вырос на 21%. При этом наибольшие темпы роста зафиксированы в отелях категории пять звезд – на 33% год к году. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, которые проанализировали бронирования туристов на праздничные дни (с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года) и выявили основные тренды новогодних путешествий в этом году.

В других категориях туристического жилья динамика спроса более умеренная: в альтернативных объектах размещения – апартаментах, гостевых домах, кемпингах и глэмпингах – рост спроса составил 24% относительно прошлого года, в отелях без звезд – 21%, в отелях четыре звезды – 19%, в отелях три звезды – 15%.

В топ-10 новогодних направлений по числу бронирований входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Ярославль, Мурманск и Екатеринбург.

Из этих городов больше всего вырос спрос на размещение в Мурманске – на 66% относительно прошлого Нового года, а также в Екатеринбурге – на 41%, в Москве – на 34%, в Санкт-Петербурге – на 31%.

Средняя стоимость забронированной ночи на новогодние праздники в этом году увеличилась на 18% и составляет 6 250 рублей (в прошлом году – 5 300 рублей).

Самые дорогие бронирования туристы совершают в отелях категории пять звезд, где показатель насчитывает 16 600 рублей, а также в глэмпингах – 14 200 рублей, в коттеджах – 12 900 рублей, в кемпингах – 10 300 рублей, в гостиницах четыре звезды – 9 300 рублей.

Бронирования в трехзвездочных отелях и апартаментах находятся примерно в одном ценовом диапазоне – в среднем 5 700 рублей. В гостиницах без звезд показатель составляет 5 500 рублей, в гостевых домах – 5 400 рублей.

Спрос на отдых за рубежом на период праздников также увеличился относительно прошлого года на 10%.

Больше всего поездок на Новый год российские туристы запланировали в Белоруссию, Таиланд, Турцию, Италию, Узбекистан, ОАЭ, Грузию, Абхазию, Францию и Армению.

При этом некоторые направления стали намного популярнее по сравнению с прошлым годом: например, Абхазия, где число бронирований за год увеличилось более чем в два раза. Также значительный рост продемонстрировали Китай и Япония – страны вошли в топ-15 направлений, хотя в прошлом году находились в конце аналогичного рейтинга ввиду действовавших на тот момент ковидных ограничений.

Кроме того, российские туристы стали чаще бронировать размещение в Узбекистане – на 50%, Грузии – на 33%, Таиланде – на 23%, Белоруссии – на 9%.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом составляет 10 900 рублей – на 26% выше, чем в прошлом году (8 650 рублей).

Дороже всего обходятся праздничные бронирования в ОАЭ – в среднем 28 100 рублей, в Сингапуре – 19 800 рублей, во Франции – 16 500 рублей, в Индонезии – 13 200 рублей, в Китае и Италии – 12 700 рублей, в Испании и Египте – 10 300 рублей.

В Турции показатель составляет 9 800 рублей, в Белоруссии – 9 200 рублей, в Таиланде – 8 900 рублей, в Грузии – 7 200 рублей.

Более бюджетные поездки: в Армении – 6 800 рублей, Узбекистане – 6 600 рублей, Абхазии – 5 300 рублей, Киргизии – 5 000 рублей.

/TOURBUS.RU