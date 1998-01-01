Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
28 декабря
"Ростелеком" cтал инвестором агрегатора экскурсий GuideGo

Сделка позволит "Ростелекому" закрепиться на рынке авторских экскурсий по всему миру


 

ПАО "Ростелеком" завершило сделку по приобретению 28% агрегатора экскурсий по всему миру ООО "Гайд Гоу" (GuideGo), говорится в сообщении оператора. Параметры сделки не уточняются.

Как отмечается в сообщении, сделка позволит "Ростелекому" надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий.

 

"Рынок внутреннего туризма набирает обороты. Продукт "Гайд Гоу" дает пользователям качественную витрину увлекательных путешествий и позволяет гидам грамотно продвигать свои услуги", — приводятся в сообщении слова первого вице-президента — финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.

 

"Мы стали первой компанией в России, которая привлекла крупного стратегического инвестора на рынок авторских экскурсий. Это значит, что отрасль активно переходит в цифровой формат и становится привлекательной для инвестиций. Ресурсы "Ростелекома" позволят нам в ближайшие несколько лет значительно увеличить объемы продаж и стать лидером рынка.

Наше сотрудничество поможет развивать турбизнес в стране и открывать новые города России как экскурсионные объекты для широкой, в том числе зарубежной, аудитории", — отметил основатель "Гайд Гоу" Степан Винограденко.

 

Как сообщает «Интерфакс», компания "Гайд Гоу" предлагает авторские экскурсии от русскоязычных гидов более чем в 200 городах мира. За три года работы клиентами компании стали свыше 50 тыс. человек.

ООО "Гайд Гоу" зарегистрировано в январе 2020 года. Выручка в 2022 году составила 8,3 млн рублей, чистая прибыль — 194 тыс. рублей. До сделки 85% компании принадлежало Степану Винограденко, 15% — Жанату Бурабаеву.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 