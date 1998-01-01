РСТ предложил ряд важных мер по развитию въездного туризма

Среди предлагаемых мер - участие в зарубежных выставках под единым брендом, рекламные туры для представителей иностранных туркомпаний и субсидии туроператорам за принимаемых туристов

По итогам совещания министра экономического развития РФ Максима Решетникова с представителями Российского союза туриндустрии отраслевой союз направил в ведомство свои предложения по привлечению иностранных туристов. Среди них – участие в зарубежных выставках под единым брендом, рекламные туры для представителей иностранных туркомпаний, субсидии туроператорам за принимаемых туристов, - сообшает РСТ.

Так, в предложениях отмечается, что необходимо участие в международных туристических выставках дружественных стран, особенно СНГ и БРИКС, под единым брендом «Россия».

Сейчас наибольшую выставочную активность проявляют комитеты по туризму Санкт-Петербурга и Москвы, но современные запросы выходят далеко за рамки этих мегаполисов, необходимо продвигать все пространство страны, говорится в письме РСТ.

Кроме того, необходима помощь российским туроператорам в организации рекламных туров для иностранных партнеров. В частности, речь идет о бесплатном посещении государственных объектов показа, получении льготных или бесплатных билетов от авиакомпаний.

Такая практика широко применяется на международном туристическом рынке. Например, турофис Дубая предоставляет сервисные авиабилеты на рейсы национального перевозчика для участников рекламных туров из России и многих других стран».

РСТ также считает важным создание банка данных для отправляющих туроператоров дружественных стран на их языках – с фотоматериалами, отелями, достопримечательностями, которые зарубежные компании могли бы использовать в своих маркетинговых целях, не опасаясь нарушить авторские права.

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С

реди возможных мер продвижения нашей страны – компенсация затрат на рекламу России зарубежным компаниям или субсидии за каждого отправленного туриста.

Аналогичные подходы применяли разные страны. Максимальная компенсация отправляющим компаниям в свое время была предложена Турцией и Китаем – до $300 за туриста. Самый свежий пример: правительство Катара выплачивает российским операторам от $20 до $60 за туриста в зависимости от объемов продаж.

Часть этих предложений вошла и в письмо РСТ, направленное руководителю рабочей группы по разработке мер активизации въездного туризма при Госсовете РФ, председателю Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергею Корнееву.

Одновременно РСТ обозначает в этом обращении ряд других практических мер. Например, упрощение анкеты для получения иностранными туристами электронной визы, введение двухкратных виз, в том числе для комбинированных туров со странами СНГ, а также возможность проставления штампов о пересечении границы в специальный вкладыш, а не в паспорт.

В РСТ считают актуальным предоставить российским туроператорам возможность оплачивать расходы зарубежных туристов на оформление электронной въездной визы в РФ, а также повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты гражданами других стран.

Важно обеспечить иностранным туристам возможность снятия валюты в России и оплаты товаров и услуг банковскими картами плюс расширить сеть магазинов tax free.

Развитию въездного турпотока призван помочь также упрощенный порядок выдачи разрешений на рейсы авиакомпаний дружественных стран в РФ, отказ от правила паритета рейсов и провозных емкостей в сфере пассажирской авиаперевозки с дружественными странами.

В этом же ряду – расширение режима открытого неба в аэропортах, принимающих регулярные и

чартерные рейсы с иностранными туристами на борту, снижение платы за пользование воздушным пространством РФ для таких иностранных авиакомпаний. Эффективны также субсидии на внутренние перелеты и переезды для иностранных туристов и субсидирование чартерных программ зарубежным туроператорам.

Еще одна из предлагаемых мер – взаимное признание виз, выданных Россией и Белоруссией, что позволит расширить возможность формирования турпродуктов для туристов из третьих стран.

Реализация перечисленных мер станет необходимым условием продвижения туристических возможностей России на мировом рынке и решения связанных с этим задач, в частности, роста экспорта спроса и увеличения вклада туризма в ВВП страны, полагают в РСТ.

/TOURBUS.RU