Эксперты: Новогодние туры в Великий Устюг проданы полностью

Спрос на «туры к Деду Морозу» вырос в этом году на 30%

Спрос на новогодние туры в Великий Устюг к Деду Морозу вырос в этом году примерно на 30%, утверждает генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, родавать уже нечего – нет ни билетов на поезда, ни мест в городе и окрестностях, - сообщает сегодня RTN.

Цены на проживание и проезд выросли, по его оценке, на 16-17%. «Тур на туристическом поезде на 4-5 дней стоит у нас 35-37 тыс. руб. на человека, с проживанием в гостинице – 40-45 тыс. Руб. В этом году спрос рекордный. Нагрузка на нашего Деда Мороза будет максимальной за последние 7-8 лет», – уточнил г-г Ромашкин.

У «Алеана» экскурсионные туры в Великий Устюг на Новый год и январские каникулы входят в топ самых популярных. «На это направление приходится 10% от всех бронирований праздничной экскурсионки, – рассказала PR-директор компании Ирина Романова.

– Большая часть туров была раскуплена в октябре-ноябре. К 20-м числам октября было продано туров на 61% больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются варианты с размещением на вотчине Деда Мороза, их покупают в первую очередь. На втором месте туры с проживанием в гостинице рядом с резиденцией, на третьем – турпоезд».

На данный момент мест в турах с проживанием на вотчине не осталось, есть лишь единичные места в железнодорожных программах «Мороз-Экспресс» и с проживанием в гостинице.

Как отметила Романова, новогодние программы в Великом Устюге подорожали в пределах 10-20% относительно прошлогодних цен.

Больше всего выросли в цене туры с проживанием на территории резиденции зимнего волшебника. Так, путешествие втроем с 31 декабря по 3 января с размещением в гостинице «Прокопьевская»» обойдется в 110 тыс. рублей.

Как подготовился Великий Устюг к своему главному празднику рассказала RTN начальник отдела туризма и межрегиональных связей Управления экономического развития администрации Великогоустюгского муниципального округа Ирина Ишо. По ее словам, все предприятия, которые задействованы в организации приема туристов, к работе полностью готовы. Город украшен праздничной иллюминацией, на главной площади установлены пять световых фигур, сверкает огнями новогодняя ель.

С 28 декабря по 7 января в парке культуры и отдыха под брендом «Сделано на Вологодчине» будет работать новогодняя ярмарка. В досуговом центре идут спектакли, в вотчине – ежедневные развлекательные мероприятия. Гости резиденции посетят дом Деда Мороза, почтовое отделение, зоопарк, зимний сад, ледник, примут участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и зимних забавах – покатаются на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках.

«До 100 тысяч посещений наших туристических объектов ожидаем мы в период январских праздников», – сказала Ирина Ишо. В гостиницах сейчас проживает около 10 тыс. человек.

Пиковые дни – 4-6 января, когда вотчина будет принимать до 6 тыс. туристов ежедневно. В эти дни вводятся ограничения для индивидуальных туристов: «Экскурсии для этой категории гостей проводятся утром и вечером, в остальное время принимаются только организованные группы».

Что касается перегруженности городской инфраструктуры с конца декабря до примерно 10 января, то проблему эту власти Великого Устюга стараются решать.

Ирина Ишо рассказала, что сезон все же удалось немного расширить: сегодня он охватывает период с конца октября до марта, в том числе за счет фестивального туризма.

/TOURBUS.RU