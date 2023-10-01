РСТ просит Минэкономразвития вввести безвозвратные тарифы для речных круизов

Российский союз туриндустрии направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением рассмотреть возможность введения невозвратных тарифов для речных круизов по аналогии с авиакомпаниями.

В объединении считают, что это позволит снизить стоимость круизов на 20-30%, - сообщает пресс-служба РСТ.

Как отмечается в письме президента РСТ Ильи Уманского, сейчас в соответствии с законом «О защите прав потребителей» турист вправе отказаться от договора о реализации круизного турпродукта в любое время при условии оплаты фактически понесенных оператором затрат. Более того, в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта, пассажир может до отхода судна в любое время, а после начала рейса в любом порту остановки отказаться от договора перевозки, сдать билет в порядке, установленном правилами перевозок, и получить провозную плату за непройденную судном часть пути.

При этом, как показывает судебная практика предприятий, реализующих круизный турпродукт, доказать размер фактически понесенных расходов в рамках действующего законодательства затруднительно.

Судебные инстанции отказываются учитывать при расчете расходы на топливо, мореходность судна, покраску и др., не усматривая причинно-следственной связи между отказом туриста от круиза и возникновением убытков в виде пустующих кают на речных судах.

«В настоящий момент в рамках дорожной карты по трансформации делового климата озвучен вопрос по введению невозвратных тарифов для гостиниц.

С учетом того, что экономический эффект для предпринимателей при отказе потребителей от номера в гостинице и каюты круизном лайнере идентичен, предлагаем рассмотреть вопрос распространения невозвратных тарифов и на круизные турпродукты», – говорится в письме.

На встрече главы Минэкономразвития с представителями РСТ вопрос о перспективах введения невозвратных тарифов задал министру руководитель комиссии союза по круизному туризму, генеральный директор волгоградской компании «Круиз» Алексей Растегаев.

Министр в ответ сказал, что однозначно поддерживает это предложение, так как это расширяет возможности приобретения потребителями более дешевого продукта. По его словам, сначала могут появиться невозвратные тарифы для гостиниц, которые будут давать скидки туристам при условии, что стоимость бронирования не будет возвращена в случае отмены, а затем и для круизных лайнеров.

Как пояснил г-н Растегаев, убытки от отмены бронирований есть не только у классических средств размещения.

«С ростом популярности речных круизов в стране, повышения конкуренции на рынке цена на этот вид отдыха приобретают все большее значение. Многим компаниям невозвратные тарифы позволили бы нарастить турпоток.

Если мы не будем закладывать в их величину повышение стоимости продовольствия, топлива и зафиксируем ее на конкретный момент продажи, то снижение цены может составить до 20-30%», – подчеркнул руководитель комиссии РСТ по круизному туризму.

/TOURBUS.RU

Фото: vodohod.com