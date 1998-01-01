“Яндекс Путешествия” назвали ТОП бронирования авиабилетов в уходящем году

Аналитики “Яндекс Путешествий” выяснили, какие направления авиаперелетов стали самыми популярными у россиян в уходящем году. В топ-5 зарубежных направлений вошли Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Среди российских городов топ возглавили Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Для анализа были использованы данные

“Яндекс Путешествий” по бронированию авиабилетов за рубеж и внутри страны в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у россиян в 2023 году пользовались Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. При этом заметно вырос спрос на авиаперелеты в Таиланд (на 207%), Азербайджан (на 85%), Сербию (на 61%), Грузию (на 44%) и ОАЭ (на 40%).

Чаще всего россияне в 2023 году улетали в такие зарубежные города как Ереван, Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. По сравнению с 2022 годом существенно увеличился спрос на поездки в Баку (на 80%), Минск (на 36%) и Алматы (на 29%).

Топ-10 зарубежных стран по бронированию авиабилетов в 2023 году:

Турция — 33 200 ₽

Армения — 24 300 ₽

Узбекистан — 27 400 ₽

Казахстан — 28 800 ₽

Азербайджан — 30 700 ₽

ОАЭ — 49 800 ₽

Беларусь — 11 300 ₽

Кыргызстан — 24 600₽

Таиланд — 68 500₽

Китай — 57 800₽

Топ-10 зарубежных городов по бронированию авиабилетов в 2023 году:

Ереван — 24 600 ₽

Стамбул — 29 850 ₽

Анталья — 34 950 ₽

Баку — 31 250 ₽

Дубай — 50 600 ₽

Минск — 11 300 ₽

Ташкент — 27 800 ₽

Алматы — 31 800 ₽

Бишкек — 24 750 ₽

Астана — 24 200 ₽

Рассматривая внутреннее направление можно отметить, что в 2023 году чаще всего россияне летали в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Казань. По сравнению с 2022 годом особенно вырос спрос на авиабилеты в Самару (на 22,5%), Калининград (на 8,3%) и Казань (на 5,8%).

Топ-10 городов по бронированию авиабилетов в 2023 году:

Москва — 10 050 ₽

Сочи — 16 750 ₽

Санкт-Петербург — 10 700 ₽

Калининград — 10 650 ₽

Минеральные Воды — 14 850 ₽

Казань — 9 200 ₽

Махачкала — 15 600 ₽

Екатеринбург — 10 600 ₽

Самара — 9 250 ₽

Уфа — 9 450 ₽