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26 декабря
“Яндекс Путешествия” назвали ТОП бронирования авиабилетов в уходящем году
В ТОП-5 зарубежных направлений вошли Ереван, Стамбул, Анталья, Баку и Дубай
Аналитики “Яндекс Путешествий” выяснили, какие направления авиаперелетов стали самыми популярными у россиян в уходящем году. В топ-5 зарубежных направлений вошли Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.
Среди российских городов топ возглавили Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Для анализа были использованы данные
“Яндекс Путешествий” по бронированию авиабилетов за рубеж и внутри страны в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью у россиян в 2023 году пользовались Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. При этом заметно вырос спрос на авиаперелеты в Таиланд (на 207%), Азербайджан (на 85%), Сербию (на 61%), Грузию (на 44%) и ОАЭ (на 40%).
Чаще всего россияне в 2023 году улетали в такие зарубежные города как Ереван, Стамбул, Анталья, Баку и Дубай. По сравнению с 2022 годом существенно увеличился спрос на поездки в Баку (на 80%), Минск (на 36%) и Алматы (на 29%).
Топ-10 зарубежных стран по бронированию авиабилетов в 2023 году:
Турция — 33 200 ₽
Армения — 24 300 ₽
Узбекистан — 27 400 ₽
Казахстан — 28 800 ₽
Азербайджан — 30 700 ₽
ОАЭ — 49 800 ₽
Беларусь — 11 300 ₽
Кыргызстан — 24 600₽
Таиланд — 68 500₽
Китай — 57 800₽
Топ-10 зарубежных городов по бронированию авиабилетов в 2023 году:
Ереван — 24 600 ₽
Стамбул — 29 850 ₽
Анталья — 34 950 ₽
Баку — 31 250 ₽
Дубай — 50 600 ₽
Минск — 11 300 ₽
Ташкент — 27 800 ₽
Алматы — 31 800 ₽
Бишкек — 24 750 ₽
Астана — 24 200 ₽
Рассматривая внутреннее направление можно отметить, что в 2023 году чаще всего россияне летали в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Казань. По сравнению с 2022 годом особенно вырос спрос на авиабилеты в Самару (на 22,5%), Калининград (на 8,3%) и Казань (на 5,8%).
Топ-10 городов по бронированию авиабилетов в 2023 году:
Москва — 10 050 ₽
Сочи — 16 750 ₽
Санкт-Петербург — 10 700 ₽
Калининград — 10 650 ₽
Минеральные Воды — 14 850 ₽
Казань — 9 200 ₽
Махачкала — 15 600 ₽
Екатеринбург — 10 600 ₽
Самара — 9 250 ₽
Уфа — 9 450 ₽
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