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26 декабря
До открытия MITT 2024 — меньше трех месяцев

За последнее время об участии в выставке сообщили Таиланд, Шри-Ланка, Кыргызстан, Узбекистан, Абхазия и Азербайджан


 

Осталось меньше трёх месяцев до открытия 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024, - напоминают организаторы форума.

Всё больше представителей туриндустрии подтверждают своё участие: к выставке присоединились Таиланд, Шри-Ланка и Кыргызстан. Чуть раньше к экспонентам примкнули Узбекистан, Абхазия и Азербайджан. Кроме этого, растет число российских участников — в декабре в их число вошли Татарстан, Дагестан (стратегический партнёр MITT 2024), Камчатский край и Челябинск, а также компании 2Gis и Yandex travel.

Выставка MITT из года в год отражает тренды отрасли, один из которых сегодня — автотуризм. В связи с этим на выставке 2024 года будет представлен раздел «Караванинг».

 

Его партнером стала Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга, которая будет содействовать приглашению участников раздела, а именно:
производителей прицепов;
продавцов автодомов и караванов;
арендодателей автодомов и прицепов;
производителей и продавцов аксессуаров для автодомов;
производителей оборудования для строительства кемпингов.

Стартовал четвёртый конкурс стартапов MITT Travel Start. Принять в нём участие могут компании, которые не более пяти лет развивают инновационный проект с использованием IT-технологий в турбизнесе и имеют прототип продукта.

Финал конкурса состоится 21 марта на площадке MITT 2024.

Сформирована деловая программа MITT 2024, ее ключевым мероприятием традиционно станет Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства.

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Фото предоставлено организаторами MITT


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