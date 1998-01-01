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26 декабря
До открытия MITT 2024 — меньше трех месяцев
За последнее время об участии в выставке сообщили Таиланд, Шри-Ланка, Кыргызстан, Узбекистан, Абхазия и Азербайджан
Осталось меньше трёх месяцев до открытия 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024, - напоминают организаторы форума.
Его партнером стала Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга, которая будет содействовать приглашению участников раздела, а именно:
Финал конкурса состоится 21 марта на площадке MITT 2024.
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Фото предоставлено организаторами MITT
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