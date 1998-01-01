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26 декабря
РСТ предлагает создать единую фото- и видеобазу по российским направлениям
Сейчас туркомпании вынуждены использовать материалы, находящиеся в открытом интернет-доступе
Российский союз туриндустрии (РСТ) представил в Минэкономразвития предложения по созданию для турбизнеса единой федеральной базы фотографий и видеосюжетов по всем популярным туристическим направлениям страны.
Соответствующее письмо главе ведомства Максиму Решетникову направил президент союза Илья Уманский по итогам совещания министра с представителями РСТ, - сообщает сегодня Союз туриндустрии.
Как подчеркивается в письме, для туроператоров и турагентов заказывать специализированные фотосессии объектов показа и создавать собственные базы слишком дорого, поэтому подавляющее большинство участников отрасли пользуется фотоматериалами из интернета.
«После ухода с отечественного рынка многих фото- и видеосервисов, где можно было приобрести объекты интеллектуальных прав либо воспользоваться ими на безвозмездной основе, поиск фотографий становится все сложнее.
В такой ситуации приходится брать контент, находящийся в свободном доступе. Зачастую определить правомерность его использования и установить правообладателя невозможно.
Массовый характер приобрела практика предъявления требований о защите исключительных прав специализированными организациями, которые формально действуют в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности, но на практике злоупотребляют своими правами, защищая интересы не фотографов, а заботясь, прежде всего, о собственном заработке», – говорится в письме.
В связи с этим РСТ предлагает за счет средств федерального и, возможно, частично региональных бюджетов создать базу фото- и видеоматериалов, предназначенных для продвижения и реализации туров.
По мнению союза, фотографии и видеосюжеты должны представлять все популярные туристические направления страны в соответствии с рейтингами посещения мест, включая памятники и объекты федерального и регионального значения, музеи и др.
Контент должен регулярно дополняться и обновляться, также должна существовать возможность заказа недостающих в базе изображений.
Кроме того, как считают эксперты РСТ, нужна техническая возможность рейтингования пользователями изображений по регионам с определением лучших субъектов по уровню предоставленного контента.
Доступ к базе должны иметь туроператоры и турагенты, находящиеся в соответствующих федеральных реестрах.
/TOURBUS.RU
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