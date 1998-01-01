РСТ предлагает создать единую фото- и видеобазу по российским направлениям

Сейчас туркомпании вынуждены использовать материалы, находящиеся в открытом интернет-доступе

Российский союз туриндустрии (РСТ) представил в Минэкономразвития предложения по созданию для турбизнеса единой федеральной базы фотографий и видеосюжетов по всем популярным туристическим направлениям страны.

Соответствующее письмо главе ведомства Максиму Решетникову направил президент союза Илья Уманский по итогам совещания министра с представителями РСТ, - сообщает сегодня Союз туриндустрии.

Как подчеркивается в письме, для туроператоров и турагентов заказывать специализированные фотосессии объектов показа и создавать собственные базы слишком дорого, поэтому подавляющее большинство участников отрасли пользуется фотоматериалами из интернета.

«После ухода с отечественного рынка многих фото- и видеосервисов, где можно было приобрести объекты интеллектуальных прав либо воспользоваться ими на безвозмездной основе, поиск фотографий становится все сложнее.

В такой ситуации приходится брать контент, находящийся в свободном доступе. Зачастую определить правомерность его использования и установить правообладателя невозможно.

Массовый характер приобрела практика предъявления требований о защите исключительных прав специализированными организациями, которые формально действуют в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности, но на практике злоупотребляют своими правами, защищая интересы не фотографов, а заботясь, прежде всего, о собственном заработке», – говорится в письме.

В связи с этим РСТ предлагает за счет средств федерального и, возможно, частично региональных бюджетов создать базу фото- и видеоматериалов, предназначенных для продвижения и реализации туров.

По мнению союза, фотографии и видеосюжеты должны представлять все популярные туристические направления страны в соответствии с рейтингами посещения мест, включая памятники и объекты федерального и регионального значения, музеи и др.

Контент должен регулярно дополняться и обновляться, также должна существовать возможность заказа недостающих в базе изображений.

Кроме того, как считают эксперты РСТ, нужна техническая возможность рейтингования пользователями изображений по регионам с определением лучших субъектов по уровню предоставленного контента.

Доступ к базе должны иметь туроператоры и турагенты, находящиеся в соответствующих федеральных реестрах.

/TOURBUS.RU