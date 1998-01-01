Аналитическая служба АТОР: По итогам этого года Турцию посетят 6,3 млн россиянин

Из 6,3 млн визитов россиян в Турцию около 3,5 млн придется на Анталью, более 2 млн – на Стамбул

Обнародованы официальные данные минкультуры и туризма Турции по российскому турпотоку за 11 месяцев 2023 года – в январе-ноябре он составил чуть менее 6,1 млн визитов, - cообщает АТОР.

Согласно опубликованным данным министерства культуры и туризма Турции, за 1 месяцев 2023 года (январь-ноябрь), эту страну посетили 46 725 424 иностранных туриста (без учета турецких граждан, постоянно проживающих за рубежом), что на 10,8% больше, чем за этот же период в 2022 году и на 8,9% больше, чем в январе-ноябре доковидного 2019 года.

В ТОП-3 стран, отправивших наибольшее количество туристов в Турцию за 11 месяцев 2023 года вошли Россия (6 083 696 поездок), Германия (5 959 843) и Великобритания (3 711 802).

Российский турпоток в Турцию по сравнению с тем же периодом 2022 года вырос на 23%, по по сравнению с январем-ноябрем рекордного 2019 года он все еще меньше на 11,7%.

ругие рынки в ТОП-3 доковидные показатели 2019 года уже превзошли: поездок немцев в Турцию в январе-ноябре 2023 года оказалось на 8,7% больше, чем в те же месяцы 2022 года и на 23,2% больше, чем в тот же период 2019 года. У Великобритании эти же показатели превышения, соответственно, составляют +12,4% (к 22 году) и +48,1% (к 19 году).

В отдельно взятом ноябре 2023 года в Турцию приехали 2 525 345 иностранцев (на 1% меньше, чем в ноябре 2022 года и на 15,3% больше, чем в ноябре 2019 года.

Российский турпоток в ноябре показывает снижение на 21% год к году (из-за высокой базы сравнения – в ноябре 2022 года имела место т.н. «релокация»), немецкий – превышает данные ноября 2022 года на 17,7%. По сравнению с ноябрем 2019 года российский турпоток в Турцию в ноябре 2023 года оказался больше на 27,4%, а немецкий – на 31,1% больше.

В турпотоке из России в Турцию за 11 месяцев 2023 года первое место у Антальи (3 401 704 визита, 55,9% всего турпотока из РФ).

На втором месте – Стамбул. Данные за ноябрь по этому мегаполису Турции еще не объявлялись, но оценочно, ноябрьский турпоток в Стамбул из России мог составить около 160 тыс. поездок.

Соответственно, в январе-ноябре Стамбул принял около 1,86 млн туристов из РФ, или 30,5%.

В курортную провинцию Мугла на Эгейском побережье в январе-ноябре приехали 390 743 туриста (6,4% от всего российского турпотока). Данных по Измиру пока нет, но в эту провинцию турпоток из РФ исчисляется десятками тысяч и будет составлять около 1% от всего российского турпотока в Турцию за 11 месяцев 2023 года), - считают аналитики АТОР.

Еще около 6% туристов в январе-ноябре въехали в Турцию не через указанные провинции, а через аэропорты Аданы (поток в Мерсин), наземные пункты пропуска на границе с Грузией и европейскими странами, а также через порты региона Карадениз (Черноморское побережье Турции, круизные туристы).

По текущему прогнозу Аналитической службы АТОР, Турцию по итогам 2023 года посетят не менее 6,3-6,35 млн туристов из России, что немного превышает предыдущий прогноз (не менее 6,2 млн за год), сделанный по итогам 9 месяцев.

Из 6,3 млн визитов россиян в Турцию около 3,5 млн придется на Анталью, более 2 млн – на Стамбул, на провинции Эгейского региона Турции – более 0,45 млн поездок.

Доковидных рекордов (7 млн визитов в 2019 году) российский турпоток в Турцию в этом году не достигнет (отставание составит порядка 10%).

Однако исторический рекорд по количеству визитов россиян в 2023 году, безусловно, поставит Стамбул (туристов из России по итогам года станет почти в три раза больше, чем в 2019 году).

Показатели же российского турпотока в пляжную Анталью прогнозируются меньше на 37%, чем в 2019 году, на Эгейском побережье Турции (провинция Мугла) отставание составит 24%.

/TOURBUS.RU