В Крым - по «Гостеприимной дороге»

Посетителей стенда туризма Крыма на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ знакомят с гостеприимным полуостровом и показывают самые яркие достижения полуострова в туризме, - сообщает наш специальный корреспондент.

Каждые десять дней отраслевое направление экспозиции стенда меняется, чтобы все желающие смогли узнать об инвестиционных проектах, развитии спорта и туризма и т.д.

Так, 22 декабря на стенде состоялась презентация проекта «Гостеприимная дорога», на которой рассказали о туристических преимуществах автомобильной дороги федерального значения Керчь – Симферополь – Севастополь. Для полноценного движения трасса была открыта 27 августа 2020 года.

Открывая презентацию, руководитель по маркетингу компании ТЭС Людмила Бейм прокомментировала, что общая протяжённость четырех полосной трассы составляет 258,6 км с разрешённой скоростью движения в 120 км/ч.

Трасса строилась в сжатые сроки три с половиной года. В пиковые периоды на объекте работало до пяти тысяч человек, а стоимость проекта превысила 140 млрд. рублей. На сегодняшний день пропускная способность дороги – до 40 тыс. автомобилей в сутки.

«Весной этого года в Воронеже прошел туристический форум по развитию автомобильного туризма, на котором было принято такое понятие, как «Гостеприимная дорога». Мы восприняли эту информацию как руководство к действию и суть нашей крымской программы в том, чтобы сделать дорогу как можно более удобной и доступной для автопутешественников, которых год от года становится все больше.

Открываются и эко-заправки для экотранспорта. Ведется работа, чтобы на наших заправках были устроены многофункциональные зоны, где можно было отдохнуть, перекусить, приобрести сувениры, узнать о достопримечательностях на пути следования.

Кстати, сравнительно недавно, в 2018 году, при строительстве федеральной трассы в Белогорском районе была случайно обнаружена древняя пещера. Учёные нашли там захоронения саблезубых тигров, череп древней гигантской гиены, останки самой большой птицы в Северном полушарии. В целом возраст некоторых находок оценивается в 1,5-1,8 млн. лет.

Было принято решение о создании специального туристического маршрута в пещеру, которая получила название в честь трассы «Таврида» и в июле 2022 года туда уже стартовали первые экскурсии. Продолжительность турмаршрута в пещере, протяжённость которой свыше 1300 метров - 485 метров. В настоящее время проводятся работы по открытию новых туристических троп.

Еще одним открытием при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида» стал каменный мост, построенный предположительно во времена правления императрицы Екатерины II. На месте раскопок вблизи села Некрасово были найдены монеты середины XIX века, свинцовые пули, конские подковы.

«Екатрининский мост» также станет объектом экскурсионного показа после небольшой реставрации. В целом, масштабные археологические раскопки в зоне строительства трассы «Таврида» начались в Крыму весной 2017 года, и за это время было обнаружено более 80 000 исторических артефактов.

Людмила Васильевна также добавила, что данной презентацией на стенде ВДНХ, они хотели максимально раскрыть для посетителей все возможности автомобильных путешествий по Крыму. «Надеемся, что наши потенциальные туристы по достоинству оценят наши старания, а мы всегда поможем организовать комплексное сопровождение для гостей полуострова, ответим на ключевые вопросы: где разместиться, как оздоровиться, что попробовать и что обязательно посмотреть по дороге к морю», - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU