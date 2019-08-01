«Академсервис» разорвал сотрудничество с московским отелем Radisson Blu Olympiyskiy

Компания «Академсервис», крупнейший российский туроператор по въездному туризму, прекращает сотрудничество с московским отелем Radisson Blu Olympiyskiy после отказа в заселении 22 подтвержденных групп.

Представитель гостиницы мотивировал отказ попаданием групп на период высокого спроса и проведения выставок, хотя номера были забронированы практический на каждый месяц 2024 года, - сообщает сегодня RTN.

«С 2018 года мы сотрудничали с Radisson Blu Olympiyskiy и за это время ни разу не нарушили договорные отношения. 26 июля 2023 года компания направила в отель запрос на размещение 13 групп в 2024 году. 28 июля нам подтвердили размещение девяти групп», – рассказал генеральный директор «Академсервиса» Леонид Исакович.

По его словам, после этого стороны договорились об изменении дат и увеличении количества групп. 30 октября туроператор получил от гостиницы подтверждение бронирования 22 групп на 2024 год в виде скорректированной сметы с указанием номера брони по каждой группе, дат размещения, количества и стоимости номеров.

«И вдруг 14 декабря мы получили сообщение, что гостиница аннулировала все 22 подтвержденные группы на 2024 год, а 19 декабря пришло письмо об одностороннем расторжении договора с нашей компанией. «Академсервис» на рынке 33 года, у нас более 6500 договоров с гостиницами на территории России и СНГ, но это первый такой случай в нашей практике», – заявил г-н Исакович.

Особенно возмутила туроператора причина отмены бронирования. Оказывается, в отеле «детально проанализировали рынок и предполагаемый спрос в 2024 году» и пришли к выводу, что он будет высоким.

То есть предполагаемый спрос стал поводом для аннуляции подтвержденной брони 615 номеров для 1230 реальных российских и иностранных туристов.

В связи с инцидентом «Академсервис» намерен прекратить все договорные отношения с гостиницей. «Считаю этот прецедент абсолютно возмутительным. Мы составим претензию в адрес отеля и обратимся в арбитражный суд Москвы», – добавил гендиректор компании.

Леонид Исакович также подчеркнул, что туроператор считает необходимым проинформировать о происшествии своих партнеров и предложит им прекратить бронирования в Radisson Blu Olympiyskiy, чтобы избежать подобных случаев.

/TOURBUS.RU