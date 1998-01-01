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А/к «Россия» начала полеты из Москвы в Гавану/ Открытие аэропорта Симферополя пока что не планируется/ Southwind Airlines связала Стамбул с Минском

А/к «Россия» начала полеты из Москвы в Гавану

Авиакомпания «Россия» начала полетную программу из аэропорта Шереметьево (Москва) в Гавану, сообщает перевозчик в воскресенье.

«Авиакомпания «Россия» приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение Группы «Аэрофлот» между столицами РФ и Республики Куба, приостановленное во время пандемии», — говорится в сообщении.



Полеты выполняются по средам и воскресеньям. В связи с повышенным спросом дополнительный рейс по маршруту планируется в субботу, 30 декабря.

Согласно расписанию, вылет SU/FV6849 из Москвы в 8:40, прилет в 15:00. 31 декабря – вылет в 10:50, прилет в 17:00 (время местное). Вылет SU/FV6850 из Гаваны в 17:20, прилет в 14:15 следующего дня. 1 января – вылет в 18:15, прилет в 15:15 следующего дня.

Как напоминает перевозчик, «Россия» продолжает выполнять полеты в кубинский Варадеро. За пять месяцев рейсами авиакомпании из Москвы воспользовались более 40 тыс. пассажиров.

Открытие аэропорта Симферополя не планируется

Открытие аэропорта Симферополя не планируется по соображениям безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь. Но, думаю, что до начала сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения", — сказал г-н Аксенов сегодня в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, основным маршрутом для туристов остается Крымский мост. Обслуживание гражданских авиарейсов аэропортами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе было остановлено в крнце февраля минувшего года. В настоящее время единственным работающим авиаузлом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.

Southwind Airlines открыла регулярные полеты из Стамбула в Минск

Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines начал выполнять перелеты из Стамбула в Минск, сообщила пресс-служба аэропорта Минск. Отмечается, что в регулярной маршрутной сети авиаперевозчика Минск -первое международное направление из Стамбула.

Рейсы авиакомпании облегчат доступ пассажиров к широкой сети направлений, доступных для полетов из аэропорта Стамбула, что позволяет организовать стыковки по направлениям в страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Рейсы между Минском и Стамбулом выполняют также авиакомпании "Белавиа" и Turkish Airlines. Southwind Airlines создана в 2022 году, базируется в аэропорту Антальи. Парк воздушных судов насчитывает 14 самолетов различного типа.

/TOURBUS.RU