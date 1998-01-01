Эксперты: Продажи новогодних туров выросли на 15-30%

Продажи туров на новогодние праздники выросли на 15-30% по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления. Вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин считает, что это свидетельствует об адаптации туристов к изменившимся возможностям путешествий,- сообщает сегодня Союз туриндустрии.

«Мы фиксируем рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям – и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. По нашей компании, в частности, есть еще и значительный увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия.

Средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30% в зависимости от направления. В топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка», – отмечает эксперт.

По его словам, есть также заметный рост числа поездок в соседние страны – Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.

«Новогодние продажи демонстрируют дальнейшую адаптацию потребителей к ситуации, которую мы увидели в 2022 году. В начале года ожидания на рынке были более сдержанные. Сейчас туристические компании, которые занимаются продажей авиабилетов, готовых туров, бизнес-поездок, чувствуют себя лучше, чем в начале года.

Особенно это заметно по авиабилетам – из-за изменившейся платежной логистики и проблем в бронировании сложных маршрутов их доля в объемах операторов и турагентств сильно возросла», – отметил вице-президент РСТ.

В топе новогодних продаж сети турагентств «Магазин горящих путевок» – Египет, на который приходится треть объема, Таиланд (23,3%), ОАЭ – 10,2%, Турция (8%), Куба (6,6%). Самый низкий средний чек на двоих на неделю предлагает Египет – 114 тыс. рублей. По Таиланду этот показатель 179 тыс. рублей, ОАЭ – 150 тыс. рублей. По статистике сети, путевки на двоих приобретает почти половина всех клиентов – 45%, по одному ездят отдыхать лишь 26%, втроем – 17%.

Дороже всех Турция, неделя отдыха там лишь немногим дешевле Кубы: Турция – 181 тыс. рублей, Куба – 186 тыс. Это средние цены по рынку на стандартное размещение. Отели уровня премиум и люкс – на 25-30% дороже.

По словам руководителя комитета РСТ по турагентской деятельности, генерального директора сети «Магазин горящих путевок» Сергея Агафонова, спрос на новогодний отдых за рубежом стабильный, рост в среднем оценивается в 30%. Продажи по Таиланду, ОАЭ, Турции оправдали надежды агентств и даже их превзошли, во многих отелях уже сложно найти места.

А вот ситуация с Египтом хуже ожиданий рынка.

«Хотя направление в нашей сети лидирует по объемам, спрос оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены, до этого была скорректирована перевозка.

Благодаря скидкам спрос активизировался, но, учитывая, что цены сейчас минимальные, он все равно ниже, чем ожидал рынок. Фактически продажи на том же уровне, что и в конце ноября, без новогоднего оживления», – уточнил эксперт.

/TOURBUS.RU