«Аэрофлот» начал полеты в Гонконг

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330

Как сообщили нам вчера в пресс-службе авиаперевозчика, 24 декабря «Аэрофлота» выполнил первый рейс из Москвы в Гонконг. Самолёт авиакомпании совершил посадку в Международном аэропорту Гонконга сегодня утром.

Программу регулярных полётов из аэропорта Шереметьево в Гонконг авиакомпания приостановила в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В этом зимнем сезоне полёты в Гонконг будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в двухклассной компоновке — Эконом и Бизнес .

Ожидается, что воздушная линия Москва — Гонконг — Москва будет пользоваться спросом у пассажиров авиакомпании, совершающих как деловые, так и туристические поездки. Первый рейс «Аэрофлота» был выполнен с высокой загрузкой.



Как сообщается, Round trip в Гонконг а экономклассе с багажом обойдется минимум в 64 тыс. руб. Туристы из России могут находиться в Гонконге без визы до 14 дней.

Как сообщила ранее газета South China Morning Post , власти Гонконга планируют новые программы с целью развития въездного туризма. Так, с ноября здесь начали выдавать туристам ваучеры на посещение вечером баров и ресторанов административного района.

«Гостям Гонконга с ноября выдают ваучеры на $13 на человека, которые они могут потратить в барах и ресторанах в рамках кампании правительства по стимулированию ночной экономики. Всего власти планируют распространить миллион таких ваучеров», — пишет портал.

Как отметил председатель совета по туризму Гонконга Пан Ю-Кай, эта инициатива позволит оживить ночную жизнь Гонконга, а также позволит заработать бизнесу в сфере питания.

В свою очередь, экономист Саймон Ли Сиу-по усомнился в эффективности ваучеров, поскольку эта мера принята слишком поздно.

«Прямо сейчас в сфере общественного питания наблюдается снижение ежемесячных доходов почти на $64 млн по сравнению с допандемийным временем. Прибавки в $12,8 млн недостаточно, чтобы окупить эту сумму», — пояснил он.

Как сообщает South China Morning Post, раздача туристам ваучеров на посещение баров и ресторанов является одной из девяти мер по стимулированию ночной экономики в рамках кампании Night Vibes Hong Kong, разработанной на три месяца.

Также появятся специальные предложения для вечерних автобусных туров по Гонконгу, скидки на вечерние сеансы в кино и продление часов работы музеев и тематических парков.

/TOURBUS.RU