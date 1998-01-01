Петербург рядом: знакомство с Северной столицей теперь начинается в Парке Горького

Мобильный павильон Городского туристско-информационного бюро Северной столицы начал работу в столичном Парке Горького в преддверии Дня Санкт Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия».

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора АНО «ДВД «Россия» Анастасия Звягина, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов и председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Павильон, в котором каждый сможет получить бесплатные материалы и карты, узнать о разнообразных предложениях для путешествий в Северную столицу и о возможностях официального туристского портала Visit Petersburg, принимает посетителей с 22 декабря 2023 года по 2 июня 20224 года.

«Мощный импульс для развития внутреннего туризма дает реализация национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства. Петербург и Москву связывает уникальный проект “Два города – миллион впечатлений”.

И мы очень рады, что теперь наш павильон будет представлен в Парке Горького – это отличная возможность пригласить москвичей и гостей столицы в Петербург – город, где рождается сказочное настроение. Добро пожаловать в город на Неве! Добро пожаловать на выставку “Россия”», – заявил Сергей Корнеев.

В свою очередь глава Мостуризма Евгений Козлов сказал, что сегодняшнее мероприятие – это возможность увидеть результаты совместного туристического проекта «Два города – миллион впечатлений», а Анастасия Звягина отметила, что в туристско-информационном павильоне Петербурга представлены карты другие информационные материалы выставки «Россия» и пригласила на День Санкт Петербурга, который состоится 23 декабря.

Специалисты павильона расскажут о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии Петербурга, а также помогут всем желающим запланировать поездку в наш город в формате как короткого тура на выходные, так и продолжительного путешествия.

Кроме того, для жителей и гостей Москвы запланирована насыщенная программа, знакомящая с особой петербургской атмосферой. В туристском инфоцентре проведут викторины о новой туристской географии. Москвичи и гости столицы проверят свои знания истории, архитектуры и современной жизни Санкт Петербурга.

Победители получат книги, значки и другие сувениры. Всего в период работы павильона будет проведено более 50 интерактивных мероприятий.

Открытие павильона приурочено ко Дню Санкт Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия». Также здесь можно будет получить всю информацию о работе экспозиции Северной столицы.

Отметим, что ярким дизайнерским решением в новогоднем оформлении павильона Городского туристско-информационного бюро Петербурга является фирменный стиль выставки «Россия».

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Мостуризма