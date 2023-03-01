The Bali Sun: Индонезия введет пятилетние многократные визы

Власти Индонезии введут пятилетние многократные визы для туристов и бизнесменов, максимальный срок разового пребывания в стране по таким визам составит 60 дней, сообщают издание The Bali Sun и «Интерфакс» .

О запуске нового вида виз заявили в министерстве иммиграции страны, цель новшества – модернизация иммиграционной системы Индонезии, привлечение большего числа туристов и бизнесменов.

Визу D1 смогут получить туристы, деловые люди, транзитные пассажиры. Она позволит посещать Индонезию в течение пяти лет на срок до 60 дней за одну поездку.

«Виза не предназначена для иностранцев, постоянно проживающих в Индонезии. Она рассчитана на туристов, участников конгрессов и других деловых встреч, приезжающих для встреч с друзьями и родственниками, которые не проводят в стране больше 60 дней. Оформившим визу будет запрещено заниматься бизнесом в Индонезии», — пишет газета.

Стоимость визы – около $900. Оплатить визу можно будет онлайн на сайте управления иммиграции в момент подачи заявления.

«Пребывание в Индонезии дольше 60 дней, устройство на работу, несоблюдение условий действия визы может привести к штрафам, депортации и другим мерам воздействия на нарушителей», — цитирует газета департамент иммиграции.

По однократной туристической визе иностранцы могут оставаться в Индонезии 30 дней и при необходимости продлить ее еще на 30 дней.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, в начале декабря министр туризма Сандиага Уно заявил, что Индонезия может ввести безвизовый режим для граждан 20 стран, в том числе России, с целью увеличения турпотока.

Между тем, российские туроператоры считают, что отмена визового режима не скажется заметно на росте интереса российских туристов к Индонезии.

С одной стороны, говорят туроператоры, любое ослабление и удобство для туристов всегда положительно сказывается на спросе. С другой, визовый вопрос для россиян гораздо менее «болезненный», нежели отсутствие прямого авиасообщения.

По информации АТОР, согласно официальной статистики Индонезии, количество визитов граждан РФ в эту страну в январе-ноябре (с визами и без прямых рейсов) уже превысило результаты всего рекордного 2019 года.

За 10 месяцев 2023 года Индонезия зафиксировала 131 482 визит россиян, из них в октябре – 11 410. За весь 2019 год приехали 125 тысяч россиян.

/TOURBUS.RU