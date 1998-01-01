Туроператоры формируют полетные программы в Египет на весну-лето 2024 года

Сейчас туры в Египет на следующий сезон можно купить со скидкой до 30%

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, в продаже у туроператоров появились туры в Египет на майские праздники и лето--2024 . По акции раннего бронирования доступны как пакетные туры, так и гостиницы без перелета.

Так, с полетной программой на лето определился Pegas Touristik. Федеральный туроператор опубликовал цены на пакетные туры с вылетами из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на рейсах Air Cairo. Летняя полетная программа из Шереметьево в Хургаду стартует с 27 апреля, в Шарм-эль-Шейх – с 24 апреля.

Перелеты на курорты Египта запланированы с частотой 3–5 раз в неделю. Продолжительность туров от 1 до 30 ночей.

Раннее бронирование туров и отелей в Египте на лето 2024 года также доступно у туроператоров Coral Travel, «Интурист», Fun&Sun, TEZ Tour и «Русский Экспресс».

Те, кто привык бронировать заранее, уже могут приобрести пляжный тур в Египет на майские праздники. Так, тур Pegas Touristik в Хургаду на 7 ночей с питанием «все включено» с вылетом 1 мая в отель 4* обойдется от 242 тыс. руб. на двоих с учетом топливного сбора, а в отель 5* – от 253 тыс. руб. на двоих с учетом топливного сбора.

Тур в премиальный Rixos Premium Magawish 5* – от 516 тыс. руб. на двоих с учетом топливного сбора.

В Coral Travel рассказали, что пакетные туры в Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх) на летний сезон 2024 года доступны для бронирования с 1 декабря. Летняя полетная программа из Москвы будет осуществляться на крыльях авиакомпании AL MASRIA. Первый этап акции раннее бронирование завершается в январе, второй в феврале – марте 2024 года.

Пакетный тур «все включено» в Хургаду с отправлением 1 мая на 8 ночей в отель 4* стоит от 150 750 руб. на двоих с учетом всех доплат, в отель 5* – от 159 615 руб. на двоих.

В пресс-службе «Интуриста» сообщили, что в продажу на лето 2024 года выставлены популярные курортные отели. Пакетные туры на базе собственной перевозки появятся позже: полетная программа в стадии формирования.

В Fun&Sun раннее бронирование летнего Египта действует до конца декабря: акция распространяется на заезды с 1 апреля по 31 октября. Для туров Premium она продлится до 31 января. По данным системы бронирования туроператора, тур «все включено» на 8 ночей в Хургаду с прямым перелетом из Москвы (вылет 1 мая, Red Wings) в отель 4* стоит 180 тыс. руб. на двоих, в отель 5* – от 202 тыс. руб. на двоих.

Пакетный тур в Шарм-эль-Шейх по тем же параметрам (вылет 30 апреля, Red Wings) обойдется от 180 тыс. руб. на двоих с проживанием в отеле 4* и от 195 тыс. руб. на двоих при размещении в отеле 5*.

В TEZ Tour и «Русском Экспрессе» предлагают пакетные туры в Египет на летний сезон 2024 года на базе GDS-рейсов с вылетами до конца октября. Также можно забронировать только проживание и проживание + трансфер.

Так, у TEZ Tour пакетный тур «все включено» с отправлением 1 мая на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Хургаду на 7 ночей в отель 4* стоит от 188 тыс. руб. на двоих, в отель 5* – от 207 тыс. руб. на двоих.

Туроператоры рассказали также, какие скидки по акции раннего бронирования на лето следующего года предлагают курортные отели Египта. В среднем дисконт составляет 20–30%, но все зависит от конкретного отеля и дат заездов.

/TOURBUS.RU