РСТ: Срок безвизового пребывания тургрупп в Китае вырастет до трех недель

Также с пяти до трех человек снизится минимальная численность тургрупп

В обновленном межправительственном соглашении о безвизовом групповом туристическом обмене с Китаем изменится ряд положений: в том числе с пяти до трех человек снизится минимальная численность групп, а также до 21 одного дня вырастет максимальная продолжительность их пребывания в стране, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

«В августе 2023 года был перезапущен механизм безвизового обмена туристическими группами между РФ и КНР, приостановленный в 2021 году из-за пандемии.

На встрече с представителями Российского союза туриндустрии 15 декабря замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков рассказал, что в 2024 году предстоит внедрение обновленного соглашения и новой цифровой системы учета и контроля за реализацией безвизового соглашения», — говорится в сообщении.

Как пояснил глава ассоциации «Мир без границ» Александр Львов, новая система будет предусматривать сквозную цифровую передачу данных: получив список туристов от своего китайского партнера, российская компания заносит его в систему, он там автоматически проверяется, получает цифровую подпись и поступает на границу.

Туроператору не надо будет ходить по инстанциям, что, по прогнозу эксперта, ускорит процесс оформления туристических групп

«Обновленная версия межправительственного соглашения также предусматривает ряд новшеств: например, сокращение минимальной численности группы с 5 до 3 человек и увеличение максимального срока пребывания до трех недель вместо нынешних 15 дней», -, – цитирует его пресс-служба РСТ

На встрече представителей РСТ и руководства Минэкономразвития глава «Мира без границ» предложил также силами общественных отраслевых организаций разработать «дорожную карту» других необходимых мер, которые будут стимулировать рост потоков, что позволит повысить конкурентоспособность России на китайском рынке.

Г-н Львов напомнил, что с 2017 по 2019 годы среднее количество туристов, въехавших в нашу с страну из КНР, плавно росло с 1 млн 478 тыс. человек до 1 млн 883 тыс. человек, на 2019 год пришелся пик турпотока.

«Мы говорим о росте, но если вспомнить, что в 2019 году за рубеж выехало 100 млн китайцев, то доля России тут минимальна. Это вопрос нашей конкурентоспособности, особенно сейчас, когда Китай активно поощряет внутренний туризм, а его регионы борются за туристов.

Одновременно остро стоит вопрос конкуренции китайского и российского бизнеса. Продолжает распространяться практика, когда китайские компании создают на территории России дочерние предприятия, открывают свои рестораны и магазины – все легально, но выживать российскому турбизнесу в таких условиях непросто», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU