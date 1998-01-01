В 2024 году на продвижение нашей страны за рубежом будет потрачено до 400 млн рублей

Электронные визы, маркетинг за рубежом и прием китайских туристов стали ключевыми темами на заседании рабочей группы по разработке мер активизации въездного туризма комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», которое прошло в рамках Петербургского международного туристического форума «Travel Hub. Путешествуй!», - сообщает АТОР.

В частности, для этого запланировано увеличение бюджета на рекламу и продвижения России за рубежом до 300-400 млн рублей.

По словам руководителя рабочей группы Госсовета по въездному туризму, председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергея Корнеева, который модерировал сессию, одним из важнейших инструментов в этой области остается участие в международных отраслевых выставках. В частности, в странах СНГ, туристические рынки которых с точки зрения потенциального въезда в России были недооценены ранее.

«Наш бизнес принимал активное участие в крупных выставках на пространстве СНГ. И мы видим увеличение турпотока в Санкт-Петербург по результатам наших встреч и переговоров. Туристы приезжают семьями, у них нет языкового барьера. Мы и дальше будем участвовать в выставках в Баку, в Ташкенте и так далее», – отметил г-н Корнеев.

Ограничиваться странами СНГ туристические власти, конечно, не планируют. По словам представителя департамента международного сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игоря Максимова, новая программа, представляющая туристические возможности России в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ будет запущена в начале 2024 года.

О перспективности этих рынков сказала и Ольга Кая, руководитель по работе с ключевыми клиентами компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково. По итогам 2023 года взаимный пассажиропоток на ближневосточных направлениях вырастет на 80%, а без учета стран СНГ – на 61%. Все 10 новых авиакомпаний, которые в этом году пришли в Пулково, из стран Ближнего Востока и Азии.

«Мы активно работаем над открытием новых направлений. Прежде всего, это страны Персидского залива: Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар. Расширяется количество рейсов из Китая и Ирана», – подчеркнула Ольга Кая.

Большое внимание участники мероприятия уделили перспективам развития турпотока из Китая в Россию. Отметили как положительную динамику – устранение локальных технических проблем с оформлением «группового безвиза» – так и ряд проблем, которые на данный момент мешают позитивному развитию этого направления.

Председатель Совета Ассоциации «Мир без Границ» Александр Львов в подчеркнул, что основной сложностью остается отсутствие системного подхода в работе с китайским турбизнесом и туристами из Китая. Чтобы нивелировать эту проблему, эксперт предложил совместно с профильными организациями – АТОР и РСТ – разработать «дорожную карту» развития въездного туризма из Китая.

В первую очередь, в документе должны быть обозначены роль и место китайского туризма в российской «системе туристических координат». А также роль туроператоров в этом процессе.

Также необходимо по другому выстраивать коммуникации с коллегами из Поднебесной – без активной работы с туркомпаниями Китая искомого результата не предвидится. Со своей стороны г-

Собравшиеся эксперты обсудили и роль электронной визы в привлечении в Россию путешественников из других стран. В настоящий момент доля въезжающих по этому типу документа составляет всего 5-10% от общего числа пересекающих границу иностранцев, в принципе нуждающихся в визе.

По словам Сергея Корнеева, электронная виза, как и другие механизмы поддержки туризма, также нуждается в популяризации.

«Единая электронная виза не заработает по-настоящему эффективно, если граждане стран, на которые она распространяется, не будут о ней знать. Информационную кампанию за рубежом надо строить с учетом этого», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

Необходимо и решение сложностей, связанных с пересечением границы: отсутствие выделенных стоек для обладателей электронной визы и чрезмерность информации, запрашиваемой таможенными службами при декларировании ввозимой валюты и так далее. Однако эти вопросы потребуют не только воли исполнителей их туротрасли, но также изменения нормативно-правовой базы в целом.

/TOURBUS.RU