Туроператоры: Несмотря на все трудности, спрос на Грецию растет

Как сообщает сегодня АТОР, туроператоры, работающие на греческом направлении, довольны спросом в уходящем 2023 году. При этом они уточняют, что, конечно, до доковидных объемов продаж туров или даже значений продаж 2021 года еще очень далеко.

Тем не менее, в нынешней ситуации темпы бронирования были остаточно ровные, благодаря хорошим объемам перевозки, блочным контрактам туроператоров с авиакомпаниями, прямым контрактам с греческими отелями, и, безусловно, желанию самих туристов отдыхать в Греции.

У TEZ Tour по итогам завершающегося 2023 года Греция уверенно входит в ТОП-3 востребованных европейских направлений, занимая лидирующую позицию.

«Спрос на данном направлении превышает в 1,71 раз аналогичный показатель прошлого года, 88% от общего числа забронированных туров приходится только на наземное обслуживание. Отельные предпочтения – в основном гостиницы уровня 5* и 5* Deluxe. По срокам поездок: 39% туристов отдали предпочтение недельной продолжительности, 33% забронировали туры на 10 дней, 15% - двухнедельные туры и около 5% пришлось на туры продолжительностью 17-35 ночей», - рассказали в пресс-службе компании.

В компании Space Travel Греция в этом году выросла на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Это хороший результат. С другой стороны, конечно же, в абсолютных цифрах он выглядит очень скромно с допандемийным периодом», – отметили в компании.

«В нынешней ситуации прошедший летний сезон по продажам туров в Грецию можно назвать успешным. Востребованы были отели высокого уровня и бронировали их туристы, которые хотели попасть на отдых именно в Грецию», – отметили в «Русском Экспрессе».

В Ambotis Holidays поделились схожими наблюдениями: «в целом год прошел неплохо. Конечно, в связи со многими факторами (нет прямых рейсов, рейсы с пересадками дорогие) спрос был намного ниже 2021 года. Но в целом превзошел наши ожидания».

Туроператоры уже начинают открывать продажи туров в Грецию на лето, - сообщают также в АТОР. Уже можно забронировать туры в Грецию у «Русского Экспресса», PAC Group, Ambotis Holidays, Pegas Touristik с хорошими скидками, достигающими 55%.

«На лето-2024 туры уже рассчитаны и ежедневно добавляются новые предложения. Основная перевозка на лето предполагается через Стамбул, Тбилиси, Ереван, Белград, Дубай», – рассказали в PAC Group.

У Pegas Touristik блочная полетная программа на Southwind и Turkish Airlines на остров Крит (Ираклион) со стыковкой в Анталье стартует 27 мая. На сегодняшний день представлены вылеты из 9 городов России.

Москва (Шереметьево, Внуково)

В мае недельный пакетный тур в Грецию на двоих доступен за 119 тыс. руб., а в июле – за 123 тыс. руб.

«Несмотря на то, что предложения по Греции на 2024 год были только недавно опубликованы, продажи уже пошли. Мы довольны текущим темпом бронирований туров на Крит. Есть продажи как на старте полетной программы, так и на летний период, вплоть до даты вылета 12 сентября», – констатируют в компании.

В «Русском Экспрессе» и Ambotis Holidays летние продажи Греции открыли еще осенью и ходом бронирований тоже довольны. «Есть много запросов на отели 5* deluxe. В отелях действуют скидки по раннему бронированию», – отметили в «Русском Экспрессе».

«Спрос и объем продаж будут сильно зависеть от наличия удобной перевозки и доступности оформления виз. Например, островная часть Греции оставалась в этом году «труднодоступной»: либо неудачные стыковки, либо очень дорогой перелет, а ведь на островную Грецию традиционно приходится основной спрос», – отмечают в Space Travel.

/TOURBUS.RU