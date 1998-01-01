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21 декабря
Eвро снова стоит больше ста рублей
Эксперты ожидают в ближайшей перспективе восстановления позиций рубля
Евро, доллар США и китайский юань заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 26 октября, доллар превысил 92 руб. впервые с 11 декабря, юань вырос выше 12,95 руб. впервые с 7 декабря.
Курс доллара США составил 92,25 руб./$1 в 12:27 МСК, что на 1,29 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,36 руб./EUR1, подорожав на 1,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,48 рубля — до 96,35 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,6 копейки — до 12,88 руб.
"Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также оказала влияние предстоящая в четверг экспирация валютного фьючерса. Более сильному ослаблению рубля препятствует рост цены на нефть.
Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, ожидаем роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей", — полагают аналитики Промсвязьбанка, которых сегодня цитирует «Интерфакс».
Дополнительную поддержку российской валюте оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на ближайший понедельник.
Они не исключают, что в течение дня рубль может укрепиться до ₽90 за доллар, поскольку спрос на валюту снизится.
Эксперты УК «Альфа-Капитал» ожидают в ближайшей перспективе восстановления позиций рубля. Базовый прогноз предполагает, что в начале 2024 года курс доллара может опуститься до ₽85, рассказал «РБК Инвестициям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Это связано с сохранением требований к нормам обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами.
роме того, в поддержку рубля при реализации такого сценария сработает процесс создания механизмов по возвращению дебиторской задолженности компаниями и параллельная оптимизация показателей импорта.
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