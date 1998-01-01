Новости Eвро снова стоит больше ста рублей Эксперты ожидают в ближайшей перспективе восстановления позиций рубля

Евро, доллар США и китайский юань заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 26 октября, доллар превысил 92 руб. впервые с 11 декабря, юань вырос выше 12,95 руб. впервые с 7 декабря. Курс доллара США составил 92,25 руб./$1 в 12:27 МСК, что на 1,29 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,36 руб./EUR1, подорожав на 1,7 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,48 рубля — до 96,35 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,6 копейки — до 12,88 руб. "Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также оказала влияние предстоящая в четверг экспирация валютного фьючерса. Более сильному ослаблению рубля препятствует рост цены на нефть. Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, ожидаем роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей", — полагают аналитики Промсвязьбанка, которых сегодня цитирует «Интерфакс».

Снижение курса отражает традиционный для конца года повышенный спрос на иностранную валюту, сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, которого цитирует РБК. Правда, пока его удается обеспечить необходимым предложением, что удерживает рубль от более быстрого ослабления. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на ближайший понедельник.



Ослабление рубля во второй половине декабря — нормальный процесс, он связан в том числе с увеличением объема рублей в финансовой системе в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами, сообщил руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.



По мнению экспертов «СберИнвестиций», временному ослаблению рубля также мог способствовать спрос на иностранную валюту, связанный с погашением евробондов: Так как у банков в момент погашения может возникнуть короткая валютная позиция, они, вероятнее всего, покупали иностранную валюту в среду, сообщили эксперты. Они не исключают, что в течение дня рубль может укрепиться до ₽90 за доллар, поскольку спрос на валюту снизится.



Эксперты УК «Альфа-Капитал» ожидают в ближайшей перспективе восстановления позиций рубля. Базовый прогноз предполагает, что в начале 2024 года курс доллара может опуститься до ₽85, рассказал «РБК Инвестициям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Это связано с сохранением требований к нормам обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами. роме того, в поддержку рубля при реализации такого сценария сработает процесс создания механизмов по возвращению дебиторской задолженности компаниями и параллельная оптимизация показателей импорта.



«Оптимистичный прогноз предполагает стабилизацию доллара в диапазоне ₽70–75. Это станет возможным, если цены на нефть двинутся вверх и поднимутся примерно до $100 за баррель. Такая вероятность основана на опережающих темпах роста мировой экономики», — сообщил эксперт.

/TOURBUS.RU







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