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21 декабря
Роза Хутор: Единый ски-пасс и искусственный интеллект
На популярном курорте обещают решить проблему очередей на подъемники
Гости сочинских горнолыжных курортов с 23 декабря смогут кататься по всей территории трасс по единому ски-пассу, сообщают пресс-службы сочинских горных курортов.
"Любители активного отдыха в горнолыжном сезоне смогут воспользоваться инфраструктурой всех трех курортов горного кластера Сочи. На данный момент количество открытых трасс дает возможность начать реализацию этого продукта для всех гостей. Общая зона катания составляет более 173 км: на курорте "Красная Поляна" — 30 км, на курорте "Газпром Поляна" (Лаура и Альпика) — 38,8 км и на курорте "Роза Хутор" 105 км трасс. Это самая большая объединенная зона катания в России", — говорится в сообщении. Количество доступных трасс корректируется в ежедневном режиме в соответствии с текущими погодными условиями.
"В этом сезоне туристам традиционно предлагается несколько тарифов на выбор. Они отличаются сроком действия и, соответственно, стоимостью", — отмечается в сообщении.
Так, сезонный ски-пасс распространяется на дневное и вечернее катание, действует с даты официального открытия горнолыжного сезона на двух курортах и до объявления о его завершении также на двух из трех курортов. Дневной ски-пасс рассчитан на один день и только на дневное катание, действует с момента открытия курортов и до 16:00 часов. Кроме того, есть абонементы (от двух до семи дней) на дневное катание, действующие с момента открытия курортов и до 16:00 часов.
"Между нижними станциями канатных дорог для обладателей действующего единого ски-пасса организован бесплатный трансфер на автобусах", — сообщает пресс-служба.
Для управления гостевыми потоками на канатных дорогах "Роза Хутор" теперь использует искусственный интеллект, сообщает также пресс-служба курорта.
"В этом зимнем сезоне курорт протестирует новый функционал в своем мобильном приложении, который назвали "Роза Хутор. Пробки". Благодаря анализу исторических данных по проходам на подъемники курорта, на основе искусственного интеллекта была создана модель, способная прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед", — говорится в сообщении.
На базе экспертизы по искусственному интеллекту курорт первым создал такой сервис. Его запуск в эксплуатацию состоится в январе, а итоги проекта будут подведены в конце горнолыжного сезона.
"С помощью прогнозирования получится сделать отдых на курорте еще комфортнее. В качестве дополнительной возможности планируется открыть и электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге "Олимпия".
Благодаря этой опции гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки и спуститься в Роза Долину без ожидания. По такой "электронной записи" будет организован специальный коридор на посадку", — подчеркивает пресс-служба.
/TOURBUS.RU
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