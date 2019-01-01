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21 декабря
На Кавказе и Кубани появится российский аналог альпийских «Трех долин»
Курорты Красная поляна, Архыз и Лагонаки планируется объединить в единый комплекс с 550-ю километрами трасс
Единая зона катания с общей протяженностью трасс 550 км может появиться на Северном Кавказе и Кубани после объединения единой транспортной сетью курортов Красная Поляна, Архыз и Лагонаки, заявил гендиректор группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин, которого цитирует «Интерфакс».
"На Северном Кавказе "Мантера" реализует два проекта. Это Архыз и Лагонаки, который сейчас проектируется и строится. В макрорайоне компания представлена широко – от прибрежного кластера в Сочи до трех курортов на Северном Кавказе. Курорт Красная поляна, приобретенный в этом году Архыз и проектируемый Лагонаки.
Когда все эти три горнолыжных курорта будут закончены, с учетом перспективы развития, соединены транспортными артериями, мы получим аналог французского курорта «Три долины» с 550-ю километрами трасс, который позволит принимать до 5 млн туристов ежегодно. Это – перспектива создания крупнейшей туристической агломерации горнолыжной на территории России", — рассказал он на пресс-конференции.
Г-н Трукшин напомнил, что "Мантера" приступила к управлению курортом Архыз в мае.
"Только за летний сезон прирост к 2022 году составил 64%. Летний туризм на всех курортах Северного Кавказа является точкой роста и будет драйвером динамики на следующие 3-5 лет. Наши планы по курорту Архыз реализуются в точном соответствии с графиком. Мы представили мастер-план обновленный. Сейчас идет реализация второй стадии, которая будет закончена во втором квартале 2024 года. По графику приступили к проектированию канатных дорог, которые должны построить до 2026 года.
Напомню, что это 30 километров трасс, 115 гектар, из которых 100 – с системами искусств оснежения и освещения. Это позволит продлить горнолыжный сезон на Архызе на 1,5 месяца. Мы должны к 2028 году довести количество мест размещения на Архызе до 8 тыс. и таким образом обеспечить требования, заложенные в бизнес-плане", — рассказал он.
Эксперт напомнил о проекте строительства аэропорта в Черкесске в Карачаево-Черкессии. Ранее сообщалось, что он позволит туристам сократить дорогу на курорт с четырех часов до одного.
"Курорт Лагонаки в республике Адыгея проходит стадию проектирования. В сентябре она должна быть закончена и на подготовительные работы мы рассчитываем выйти во втором квартале 2024 года.
Курорт будет уделять большое внимание экологической повестке, начиная от экологической сертификации отелей, применения специальных материалов и вплоть до запрета двигателей внутреннего сгорания на определенных территориях", — добавил г-н Трукшин.
Группа компаний "Мантера" рассчитывает принять на новогодние каникулы в своих объектах 160 тыс. туристов, сообщил также Вадим Трукшин.
"На Красной Поляне загрузка будет не менее 95%. На курорте Архыз – не менее 75%. Прибрежный кластер загружен на 100%. В целом 160 тыс. человек мы примем в новогоднюю ночь", — сказал он.
Г-н Трукшин добавил, что турпоток в этом году бьет рекорды во всех объектах. "Мы планируем, что курорт Красная Поляна вырастет на 15% в этом году, мы примем 1,3 млн туристов со всей страны, это будет наилучший показатель за историю курорта", — рассказал он.
По словам г-на Трукшина, общее число рабочих мест, созданных компанией на территории северокавказского туристического кластера и в Сочи, составляет 8,4 тыс.
ООО «Мантера-групп» зарегистрировано в 2021 году в Сочи и через ряд компаний ей принадлежит «Сочи-парк», курорт и игорная зона в Красной Поляне, будущий парк развлечений в Ялте и другие объекты, которые связаны с семьей или самим экс-губернатором Ткачевым, писал «Коммерсантъ» два года назад.
/TOURBUS.RU
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