Новости «Едем в Ярославию» на электромобилях В Ярославской области представили первый в России эко-маршрут на электромобилях Evolute

На территории бывших Вознесенских казарм в Ярославле состоялся официальный финиш экоавтопробега «Едем в Ярославию» на электромобилях Evolute по маршруту: Москва – Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль – Углич – Москва. Участники автопробега, а в тестовом заезде в качестве членов экипажей электромобилей приняли участие представители федеральных и региональных СМИ и туроператоры, - на себе оценили турвозможности Ярославской области, в том числе проверив доступность инфраструктуры для зарядки электромобилей. В первый день автопробега маршрут пролегал от Москвы до Ярославля с посещением двух туристических точек: Музей-усадьба «Ботик Петра I», который открылся в самом начале 19 века, когда над уцелевшим ботиком построили так называемый "Ботный дом" в городском округе Переславль-Залесский и Ростовский Кремль. Подробнее о первом дне автопробега — в нашем вчерашнем выпуске. Во второй день на выбор путешественников были Художественная галерея Ярославля с картинами Айвазовского, Левицкого, Брюллова, Репина, Саврасоваи Шишкина и новый Музей «СырКультПросвет» в Угличе, расположенный в здании старейшего сыроварного завода. Официальное открытие музея только планируется в апреле 2024 г., так что для команды провели эксклюзивную экскурсию, рассказывающую об истории знаменитых сыров России и вкладе русских мастеров сыроварения в это ремесло. В России сыр появился по историческим меркам, недавно - около 150 лет назад, когда первый русский сыровар- Николай Верещагин, возвратившись домой из Швейцарии, основал первую в России сыроварню. Позже, в 1871 году при поддержке великого химика Менделеева, Верещагин открыл школу сыроварения, которая, однако, просуществовала лишь 23 года, после чего ее закрыли «за политическую неблагонадежность». Сыроварение потихоньку развивалось и, от почти домашних условий, разрослось до промышленных заводов. Специалисты подчеркивают, - производство сыров процесс сложный, многоступенчатый и требует достаточно крупных капиталовложений. Особенно, если речь идет о так называемых молодых сырах с коротким сроком хранения, при производстве которых необходимы дополнительные ресурсы. Ну, и напоследок, уже в направлении Москвы, автопутешественники посетили Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», расположенный в 16 километрах к югу от Ярославля. Местность, где находится усадьба, была известна еще до XVIII века — здесь располагалось село Богородское, владельцами которого в 1711 году были князья Голицыны. Прогулявшись по живописной усадьбе, испив чаю с местными пирожками, участники автопробега отправились в Москву. На пути их ждала обязательная подзарядка. Надо добавить, что путешествие на полностью электрическом автомобиле имеет свои особенности и его надо готовить заранее. Первое – надо найти свой самый экономичный темп езды и балансировать на нем. Точнее, на грани между желанием ехать быстро и необходимостью доехать до очередной подзарядки. Необходимо научиться точно вычислять энергетические потребности автомобиля, которые возрастают пропорционально скорости, а также заранее скачать необходимые для зарядки приложения, авторизоваться и привязать свои платежные карты. И самое главное - четко знать расположение точек подзарядки, иначе вы рискуете застрять на трассе. /TOURBUS.RU Фото Ярославля предоставлено Министерством туризма Ярославской области



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