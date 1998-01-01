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20 декабря
Горячие авиановости
У туриста, вылетавшего из «Домодедово», изъяли загранпаспорт из-за ошибки в имени/ AZUR air увеличит частоту рейсов на Мальдивы в новогодний период/ «Азимут» соединит Саратов с Минводами
У туриста, вылетавшего из «Домодедово», изъяли загранпаспорт из-за ошибки в имени
У туриста, вылетавшего из аэропорта «Домодедово», признали недействительным и изъяли загранпаспорт из-за одной опечатки в имени, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
33-летний Георгий из Москвы с женой приобрели тур на новогодние каникулы за 300 тысяч рублей.
Семья планировала с 18 декабря по 5 января побывать в пяти странах и вернуться домой. Из Домодедово они должны были направиться в Сингапур, но их планы нарушила одна опечатка в паспорте. В акте изъятия, который имеется в распоряжении ТГ-канала, отмечена причина: в графе «имя» написано «Георгии» вместо «Георгий».
«Мы копили на поездку, планировали полгода, купили билеты и забронировали отели, в последний момент вам говорят, что вы никуда не летите из-за какой-то опечатки. При этом по заграннику я уже летал в Стамбул, Хорватию, Бельгию. В аэропорту посоветовали делать новый паспорт или судиться с автором опечатки — МВД.
Ну вы же понимаете, что это бессмысленно. Праздник испорчен, настроения никакого, я был очень зол в тот момент. Попытаюсь вернуть хотя бы часть денег за поездку», — цитирует телеграм-канал туриста.
По словам мужчины, вместе с ним проверку документов ожидали порядка 10 пассажиров, у одной девушки в графе «пол» значилась буква «М» вместо «Ж».
Как пишут в телеграм-каналах, документы в аэропортах действительно стали проверять тщательнее. С 11 декабря, после вступления в силу изменений к закону 114-ФЗ о пересечении границы, паспорт могут изъять в пункте пропуска через границу, если признают его недействительным.
AZUR air увеличит частоту рейсов на Мальдивы в новогодний период
AZUR air в новогодние праздники увеличит количество рейсов на Мальдивы на самолете Lujo Black Jet в бизнес-компоновке. В период с 30 декабря по 8 января лайнер выполнит четыре рейса в Мале из Международного аэропорта «Внуково»: 30 декабря, а также 3, 4 и 6 января.
В осенне-зимнем сезоне этот самолет выполняет на Мальдивы два рейса в неделю: по средам и пятницам. Продажи билетов до конца зимнего расписания открыты на официальном сайте авиакомпании.
Lujo Black Jet рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса. Пассажирам предлагается экстраординарный сервис. Просторные и полностью откидывающиеся кресла оснащены лампой для чтения, розеткой для электронных устройств и USB-входом.
Всем пассажирам предоставляется дорожный набор: мягкое одеяло, подушки для шеи и поясницы и маска для сна. Во время полета предлагается горячее питание по ресторанному меню, собранное из изысканных блюд, а также широкий ассортимент напитков по барной карте.
«Азимут» соединит Саратов с Минводами
Авиакомпания "Азимут" в январе начнет летать из Саратова в Уфу, Нижний Новгород и Минеральные Воды, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин".
Сообщается, что с 15 января открываются рейсы Нижний Новгород с частотой один раз в неделю по понедельникам, в Уфу — по четвергам, в Минводы — дважды в неделю по вторникам и четвергам.
"Азимут" планирует выполнять полеты из Саратова на воздушных судах Superjet 100.
/TOURBUS.RU
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