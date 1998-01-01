Fun&Sun: Российские туристы «разлюбили» Египет

Как сообщает сегодня RTN, в этом году спрос на Египет не стабилен. В октябре, после начала палестино-израильского конфликта, туроператорам пришлось снижать цены, а некоторые даже объявили об отмене полетных программ.

Как считает генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, сейчас кризис на Ближнем Востоке в целом не влияет на продажи, но направление вступило в традиционный для этого времени года период снижения спроса. Кроме того, многие туристы «разлюбили» Египет из-за качества сервиса.

«В декабре-январе Египет всегда теряет динамику продаж – погода уже не настолько комфортная для пляжного отдыха. Не видим здесь дополнительного влияния конфликта между Израилем и Палестиной. В октябре, когда это все началось, туристы отреагировали временным снижением интереса к направлению, но уже к ноябрьским праздникам ситуация нормализовалась, продажи возобновились в активном темпе.

Сейчас весь рынок скорректировал свои полетные программы по Египту. А мы просто поменяли перевозчика: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани с 5 декабря в Шарм-эль-Шейх и Хургаду летает египетская авиакомпания AlMasria, заменившая Red Wings. И теперь у нас более удобные слоты из «Шереметьево» вместо отдаленного аэропорта в Жуковском», – рассказал он на пресс-конференции в Анталье.

По словам г-на Рубцова, сейчас Египет – один из лидеров зимних продаж у туроператора, но его опережают Таиланд, Турция и Россия.

«Египет до сих пор воспринимают в контексте бюджетного отдыха, но туристы, раньше выбиравшие этот продукт, сейчас не имеют на него денег. А те, кто средствами располагает, предпочитают другие направления, поэтому, среди прочего, Египет и проседает в объемах», – подчеркнул Владимир Рубцов.

Он также напомнил, что после открытия направления в августе 2021 года, когда на курорты Красного моря впервые после шестилетнего перерыва были запущены рейсы EgiptAir, российские туристы буквально «рванул»и в Египет. И столкнулись не с тем сервисом, к которому привыкли за несколько лет путешествий по другим странам, прежде всего в Европу, Эмираты, Турцию и т.д.

«Тогда сказался отложенный спрос, народ повалил валом. Но оказалось, что в египетских гостиницах сервис отличается от отелей соответствующей звездности в той же Греции или в Римини.

У Египта есть шанс вернуть прежние объемы, но необходимо инвестировать в обучение персонала, в качество еды и напитков, создавать в отеле особую атмосферу – все это требует больших вложений. Надо сделать сервис похожим хотя бы на турецкие 5*, иначе клиент больше не вернется», – заключил Владимир Рубцов.

/TOURBUS.RU