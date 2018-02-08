Малайзия изменит порядок въезда в страну

С 1 января российские туристы должны будут перед прибытием в страну заполнить «цифровую карту»

Малайзия вводит цифровые карты прибытия для въезжающих иностранных граждан с 1 января 2024 года, их необходимо заполнить за три дня до въезда и предъявить на паспортном контроле, сообщает посольство РФ в стране, которое цитирует «Интерфакс».

"По информации миграционной службы Малайзии, с 1 января 2024 г. в рамках программы упрощения визового режима (Visa Liberalisation Program) изменен порядок въезда в страну иностранных граждан.

В частности, одним из новых требований для всех прибывающих лиц, включая россиян, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также граждан, имеющих долгосрочные визы или вид на жительство в Малайзии, стало получение "цифровой карты прибытия" (Malaysia Digital Arrival Card, MDAC)", — сообщает дипмиссия.

По информации посольства, для оформления карты необходимо в течение трех дней до пересечения границы заполнить онлайн-анкету на сайте Миграционной службы.

В ней нужно указать фамилию и имя, дату рождения, гражданство, пол, номер паспорта и срок его действия (не менее шести месяцев на момент въезда), номер телефона, адрес электронной почты, дату прибытия и убытия, способ пересечения границы.

"Распечатанную карту вместе с документом, удостоверяющим личность, необходимо предъявить на пограничном контроле", — отмечают в дипмиссии.

Как сообщила PR-директор туроператора Fun&Sun Ольга Иванова, туристам уже сейчас при въезде в Малайзию предлагают заполнить карту и отсканировать ее на паспортном контроле.

"В зоне пограничного контроля в аэропорту Малайзии туристам предлагают отсканировать QR-код электронной иммиграционной карты. Таким образом руководство аэропорта сокращает очереди на паспортном контроле. Карта доступна на английском языке. При возникновении сложностей с заполнением туристы могут обратиться к сотрудникам аэропорта за помощью" — пояснила она журналистам.

Сейчас туристы из России могут въезжать и пребывать на территории Малайзии без визы не более 30 дней. Как сообщалось, продолжительность безвизового пребывания россиян в стране могут увеличить до 60 или 90 дней.

Малайзия в 2023 году рассчитывает принять около 80 тыс. российских туристов, сообщил ранее атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ Джеффри Бин Мунир.

Малайзия также ведет переговоры с российской стороной об открытии прямых рейсов между странами, это может произойти к 2025 году, сообщил также г-н Джеффри Бин Мунир.

"С 2019 года мы ведем очень плотные переговоры с российской стороной, чтобы запустить прямые рейсы. В частности, мы ведем переговоры с компанией "Аэрофлот", в первую очередь, но на время пандемии, конечно же, эти переговоры были приостановлены.

Мы надеемся, что данные инициативы будут осуществлены к 2025 году, когда в Малайзии будет проводиться масштабная государственная программа по продвижению туризма", — рассказал он.

Кроме того, прорабатывается открытие чартерных рейсов из Екатеринбурга со стыковкой в Дубае на малазийский остров Лангкави, - добавил дипломат.

/TOURBUS.RU