Успешно финишировал эко-автопробег «Едем в Ярославию»

В Ярославле планируют создать первый в России маршрут для путешественников на электромобилях

На территории бывших Вознесенских казарм в Ярославле состоялся официальный финиш экоавтопробега «Едем в Ярославию» на электромобилях EVOLUTE по маршруту: Москва – Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль – Углич – Москва.

Участники автопробега, а в тестовом заезде в качестве членов экипажей электромобилей приняли участие представители федеральных и региональных СМИ и туроператоры, - на себе оценили турвозможности Ярославской области, в том числе проверив доступность инфраструктуры для зарядки электромобилей.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ярославской области Василий Горбунов и министр туризма Ольга Габуева, которые высоко оценили совместный проект Министерства туризма Ярославской области и Союза «ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии» при поддержке Центра развития туризма «Ярославия».

Так, Василий Горбунов отметил, что результатом этого пробега будет создание первого в России маршрута для путешественников на электромобилях.

«Даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, такие как морозы и снегопад, электромобили справились с поставленной задачей, - сказал он.

- Во время поездок по области наши участники смогли не только на себе изучить доступность достопримечательностей для автопутешественников на экологическом виде транспорта, но и сформировать карту заправок для электромобилей, а также подготовить рекомендации для автотуристов на электрокарах».

Зам. губернатора также добавил, что очень символично, что завершение экоавтопробега пришлось на День медведя, когда, как считается, эти животные окончательно уходят в спячку. Ведь медведь – символ Ярославля.

«Я очень надеюсь, что новый маршрут, в который вошли все четыре города Золотого кольца России, расположенные в нашем регионе, быстро наберет популярность и обеспечит рост узнаваемости туристических локаций нашей области, - прокомментировала Ольга Габуева. - Работа по развитию автотуризма в регионе ведется в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и у нас в следующем году еще много дел. Мы гордимся, что именно в нашем регионе рождается такой первый в России маршрут на электромобилях, который позволит совершить удобное путешествие, например, на 2-3 дня из от Москвы до Ярославля и обратно до Москвы».

В первый день автопробега маршрут пролегал от Москвы до Ярославля с посещением двух туристических точек: Музей-усадьба «Ботик Петра I», который открылся в самом начале 19 века, когда над уцелевшим ботиком построили так называемый "Ботный дом" в городском округе Переславль-Залесский и Ростовский Кремль.

Участники автопробега посетили одну из самых популярных экспозиций в музее-заповеднике «Ростовский кремль» - «Музей финифти». Представленные здесь экспонаты середины XVIII — начала XXI века считаются эталонными, видетельствующими о большой и интересной истории развития финифтяного промысла на Ростовской земле.

А также Конюшенный двор, где недавно открылась «Выставка карет, саней и велосипедов», - собственно, лучших транспортных средств России конца XVIII — первой половины XX века. Место для экспозиции выбрано не случайно: именно здесь, в южном крыле Конюшенного двора Ростовского кремля изначально находился каретник.

Уникальность выставки состоит в том, что все представленные экспонаты являются подлинными раритетами, выкупленными у собственников и отреставрированными. Так что у посетителей есть уникальная возможность увидеть именно те средства передвижения, которые использовали наши прабабушки и прадедушки.

/TOURBUS.RU

Продолжение рассказа о путешествии на электромобилях по Ярославщине — в нашем завтрашнем выпуске.

Фото предоставлено Министерством туризма Ярославской области