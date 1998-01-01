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Новый объединенный турфорум собрал на берегах Невы гостей из 40 регионов и 18 стран

Подведены итоги Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!»

Петербургский международный туристский форум Travel Hub. Путешествуй! объединил участников из более чем 40 регионов России и 18 государств, -сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

В этом году Travel Hub впервые прошел совместно с Российским туристическим форумом «Путешествуй»! под объединенным брендом. Организаторами выступили Комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро Санкт Петербурга совместно с Фондом Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Мероприятия деловой программы прошли в историческом центре Санкт Петербурга сразу на нескольких площадках. За три дня состоялось более 80 выступлений ведущих экспертов: представителей госорганов и туристских ассоциаций, глав туркомпаний, специалистов в области развития территорий и брендинга, экспертов в сфере отдельных видов туризма.

Ключевыми спикерами форума выступили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, союзный министр Республики Союз Мьянма Тет Тет Хин, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе и другие эксперты.

Мероприятия посетили более 1 300 человек, а количество просмотров онлайн-трансляций превысило 3 000 подключений ежедневно. Участие в форуме приняли специалисты туриндустрии из более чем 40 регионов России, в том числе из Москвы и Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области, Новгородской, Псковской, Мурманской, Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининграда, Республики Коми, Краснодарского и Алтайского краев, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Республики Дагестан, Татарстан и Калмыкии, а также Кемерово, Красноярска, Чукотки и Камчатки.

Широко была представлена и зарубежная аудитория – Travel Hub. Путешествуй! собрал представителей 18 государств: Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Словакии, Финляндии, Иордании, Ирана, Катара, ОАЭ, Индии, Вьетнама, Мьянмы, Камеруна, Чада, Сенегала, Буркина Фасо, Венесуэлы и Бразилии.

В рамках деловой программы состоялись мероприятия, посвященные развитию внутреннего и въездного туризма, созданию новых национальных туристских маршрутов, продвижению потенциала регионов и улучшению инвестиционного климата в сфере путешествий. Особое внимание было уделено деловому, промышленному и автотуризму, а также особенностям туристского маркетинга. Так, в рамках дискуссионной сессии рабочей группы межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России» была представлена новая визуальная концепция бренда.

На полях форума также были подведены предварительные итоги разработки мастер-плана развития туристских территорий, прилегающих к транспортному коридору «Из Москвы в Санкт Петербург», рассмотрены предложения по созданию двенадцати всесезонных курортов на базе наиболее привлекательных мест проекта «Серебряное ожерелье России».

Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия «Региональный макротуризм: расширяя горизонты развития», на которой были подведены итоги туристской отрасли 2023 года, обозначены тенденции и планы на будущее. Как отметили в Минэкономразвития России, туризм является одним из приоритетов не только на федеральном, но и на региональном уровне – по итогам девяти месяцев этого года количество турпоездок по стране составило более 130 млн. На 19% увеличилось число поездок с размещением в гостиницах, а темпы по введению новых гостиничных номеров относительно прошлого года выросли на 40%.

Среди главных задач – увеличить объем зарубежного турпотока до 16 млн туристов в год, ключом к этому станет представление нового платежного инструмента для иностранных гостей, что облегчит им проведение финансовых операций в России.

/TOURBUS.RU