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Gulf Air: «Санкт-Петербург - в списке важнейших для нас направлений в России»

Новые рейсы Gulf Air помогут нашим туристам попасть на Шри-Ланку и Мальдивы, в Таиланд и ОАЭ

Как мы сообщали ранее, авиакомпания Gulf Air планирует запустить прямые рейсы из Бахрейна в Санкт-Петербург и Сочи. Как заявила региональный менеджер перевозчика в России Юлия Воротникова, «Санкт-Петербург - в списке важнейших для нас направлений в России. Ведутся переговоры, но точной даты запуска рейсов пока не назовем. Также рассматриваем Сочи, который стал южным хабом России.

Gulf Air – растущая авиакомпания, в этом году планируем получить 10 новых самолетов. Чем больше лайнеров, тем больше объем кресел и больше новых авиамаршрутов».

Как сообщает сегодня АТОР, Gulf Air – национальная авиакомпания Бахрейна, основанная в 1950 году. В маршрутной сети – Ближний Восток, Азия, Африка, Европа. Перевозчик летает в 26 стран мира, в том числе, с 2014 года – в Россию. В 2024 году полетной программе Gulf Air в Москву исполнится 10 лет.

Бахрейн – это воздушные ворота Ближнего Востока, поэтому основной поток Gulf Air – это транзитные пассажиры. Суммарно авиакомпания обслуживает 6 млн пассажиров в год, выполняя порядка 145 рейсов в день. Увеличению транзитного трафика помогает продуманная инфраструктура международного аэропорта Бахрейна, который открылся в 2021 году и может принимать до 14 млн пассажиров в год.

Стыковки – от 40 минут: за это короткое время сотрудники аэропорта успевают перегрузить багаж, а пассажиры Gulf Air – перейти из самолета в самолет и даже зайти в магазины duty free.

В международном аэропорту Бахрейна – 108 стоек регистрации, 24 точки паспортного контроля, 28 пунктов досмотра багажа, много магазинов и точек питания, а также три бизнес-зала, включая фирменный лаундж Gulf Air.

Авиакомпания Gulf Air летает по маршруту Манама-Москва-Манама круглогодично, выполняя 7 рейсов в неделю. Перелеты ежедневные, время в пути составляет 6 часов.

Слоты вылетов из аэропорта Домодедово различаются в зависимости от дня недели. По понедельникам, вторникам, средам и воскресеньям Gulf Air вылетает из Москвы в 8:50, прибытие в Манаму – в 15.05. Вылет из Бахрейна – в 01:35, прибытие в Москву – в 8:00.

По четвергам, пятницам и субботам Gulf Air отправляется из Москвы в 16:10 и прилетает в Бахрейн в 22:25. Перелеты в Москву в эти дни недели стартуют в 9:00, прибытие в российскую столицу – в 15:25.

Кстати, одно из преимуществ Бахрейна – часовой пояс, совпадающий с Москвой. Это удобно как для транзитных пассажиров (проще подсчитать продолжительность стыковки и сориентироваться со временем вылета следующего рейса), так и для тех, кто прилетает в Бахрейн на отдых.

Виза в Бахрейн для граждан РФ оформляется по прилету на срок пребывания до 14 дней. Ее стоимость – 5 бахрейнских динаров (около 15 долларов). Для граждан других стран потребуется оформлять заранее электронную визу (66 долларов).

Как рассказала менеджер по продажам Gulf Air в РФ Марина Преснякова, в ТОП популярных стыковочных направлений у россиян входят Коломбо (Шри-Ланка), Дубай (ОАЭ), Бангкок (Таиланд), Мале (Мальдивы). Также пользуются спросом перелеты в Сингапур и Манилу (Филиппины).

/TOURBUS.RU