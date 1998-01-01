Туроператоры: Туристов привлекает зимняя Турция

Эксперты рассказали о спросе на экскурсионные и горнолыжные туры в Турцию

Турци популярна у российских у туристов и зимой: в это время они чаще выбирают экскурсионные туры в Стамбул, отдых на горнолыжных курортах, но пятизвездочные отели Антальи также остаются востребованными, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"В этом году отметить новогодние праздники в Турции хотят больше туристов – на Новый год и каникулы спрос распределился примерно в соотношении 60 на 40. Сейчас доля продаж новогодней Турции у нас составляет около 10% от общего объема.

Показатель чуть снизился по сравнению с прошлым годом за счет большего количества открытых стран", — подчеркнула руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Алена Хитрова.

Эксперт отметила, что примерно половина туристов, выезжающих на каникулы в Турцию, это семьи с детьми. Бронируют, по большей части, курорт Белек и город Анталью. Доля Стамбула в общем объеме турецких бронирований занимает примерно 15-20%.

Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, помимо отдыха на Анатолийском побережье в зимние месяцы туристы интересуются экскурсионными программами.

"У нас востребован восьмидневный тур "Золотое кольцо Турции" с посещением Стамбула, Анкары, Каппадокии, караван-сарая Султанханы и Антальи, Памуккале, Бурсы. Тур "Классический Стамбул" предполагает размещение в разных отелях от 3 до 5 звезд и с заездами на 2-7 ночей, его также стабильно бронируют. Востребованы и горнолыжные курорты Турции – туры формируются на базе регулярных рейсов в Эрзрум и Кайсери", — отметила она.

По словам PR-директора компании Fun&Sun Ольги Ивановой, спрос на зимнюю Турцию примерно соответствует уровню декабря 2022 года.

"Помимо Антальи, зимой в Турции пользуются спросом сити-туры в Стамбул. В это время в городе комфортная температура 10-16 градусов располагает к экскурсиям и шопингу.

Туристы также бронируют комбинированные туры в Стамбул и Каппадокию, чтобы побывать в знаменитых подземных городах и монастырях, увидеть вулканические ландшафты, космические пейзажи и совершить путешествие на воздушном шаре", — рассказала она.

По прогнозам туроператоров, в 2023 году турпоток из России в Турцию превысит 6 млн человек, что на миллион больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU