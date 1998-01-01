Сангаджи Тарбаев: “Туризм не должен почувствовать стрессовое состояние”

Глава комитета Госдумы по туризму объяснил долгую разработку нового отраслевого закона

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев объяснил долгую разработку нового отраслевого закона недавней сменой регулятора отрасли и большим количеством федеральных ведомств, которых касается туристическая сфера.

«Мы попали в этом году на переходный период от Ростуризма к Миэкономразвития, полномочия передавались какое-то время. Поэтому весенняя сессия была связана в основном с анализом инициатив, которые были раньше, и тех, что появились сейчас. Мы выясняли, какую позицию занимает Минэкономразвития, какие наработки Ростуризма оно поддерживает, какие пересматривает», —заявил он вчера на пресс-конференции, - сообщает «Интерфакс».

Как напомнил г-н Тарбаев, история разработки нового закона о туризме «насчитывает пять лет – его уже два раза написали и два раза не приняли».

«Все понимают, что он требует обновления, что старый закон морально устарел и об этом мы говорим уже несколько лет. Мы попытались проанализировать проблемы предыдущих попыток и поняли, что основная проблема в том, что туризм – смежная зона для 12 органов исполнительной власти.

Чтобы написать закон, нужно пройти круг согласований и со всеми органами власти договориться о тех позициях, которые касаются их. Эта задача практически невыполнимая, потому что, когда ты пытаешься написать отраслевой закон, касающийся деятельности 12 министерств, согласования проходят крайне тяжело», — пояснил он.

Г-н Тарбаев подчеркнул, что в связи с этим было принято решение придать новому закону рамочный характер и сначала внутри туристической сферы определиться с фундаментальными понятиями и определениями.

«После этого мы сможем подойти к любому из органов исполнительной вдасти и на основании закрепленных понятий и формулировок разговаривать с ним на юридическом языке. Потому что сейчас первое, что мы слышим в любом министерстве – этого нет в нормативно-правовой регуляторике.

Чтобы системно решить этот вопрос, было принято решение создать концепцию рамочного закона. Его задача – закрепить правила работы индустрии туризма в России.

В первой главе будет понятийный аппарат - кто такой турист, что такое туризм, туристическая услуга, туристический продукт.

Во второй главе мы хотим определиться с ролью государства в туризме. Важно закрепить зону его ответственности, за что оно конкретно отвечает», — рассказал г-н Тарбаев.

«Основной закон призван на сегодняшний день определить параметры и рамки, что такое туризм, кто им занимается и как. В августе нашли взаимопонимание с органами исполнительной власти, утвердили концепцию.

С этого момента решили: чтобы не было стресса для туротрасли, не будем наспех до конца года писать закон», — добавил глава профильного комитета ГД.

По словам г-на Тарбаева, работа по внесению поправок в действующий отраслевой закон, продолжается.

«Несмотря на то, что мы работаем над основным законом, это не снимает с нас обязательств принимать другие законы, связанные с туризмом. Мы должны договориться, по каким правилам будут работать гиды-проводники, как будет строиться сеть национальных троп.

Один из самых дискуссионных вопросов – гостевые дома. Курортный сбор обсуждается, круизный туризм. Многие вещи обсуждаются, но без основного фундаментального закона говорить пока сложно», — пояснил г-н Тарбаев.

Он подчеркнул, что переход к новому нормативно-правовому регулированию для отрасли будет плавным, несмотря на то, что отраслевой закон может быть принят в весеннюю сессию Госдумы накануне начала летнего сезона.

«Старый закон утратит силу, но все ценное, что в нем есть сейчас и работает, и те поправки, которые мы планируем использовать в новом законе, будут корреспондироваться.

Таким образом мы обеспечим бесшовный переход с точки зрения нормативно-правовой регуляторики, и туризм не должен почувствовать стрессовое состояние, тем более, что мы отдаем себе отчет, что резкое изменение правил перед новым сезоном может поставить под вопрос некоторые направления развития отрасли», — заключил депутат.

/TOURBUS.RU