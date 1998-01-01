Компания «Совавто» на месяц прекратила автобусные рейсы в Финляндию

АО "Совавто-С.Петербург" приостановило выполнение рейсов между Россией и Финляндией, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с принятием решения правительства Финляндии о закрытии границы, мы вынуждены отменить наши рейсы с 16 декабря 2023 года по 14 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Клиентам предлагается оформить заявку на возврат денег за приобретенные билеты или сохранить билеты и воспользоваться ими в течение следующего года на аналогичном рейсе.

"Совавто" основано в 1963 году, осуществляет перевозки пассажиров на направлениях Петербург — Хельсинки и Петербург — Лаппеенранта.

Ранее также сообщалось, что автобусный перевозчик Lux Express также вновь приостановит автобусное движение между РФ и ФинляндиейОб этом сообщила между тем "Интерфаксу" генеральный директор АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express) Наталья Арефьева.

"Мы временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года — даты, которую озвучило правительство Финляндии в вопросе закрытия пограничных пунктов. По два последних отправления Lux Express в каждую сторону состоялись 15 декабря: из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки — в 8:00 и 14:00. Ночные отправления — в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Санкт-Петербурга были отменены", — рассказала она.

Ранее в четверг о временной приостановке автобусных перевозок между РФ и Финляндией заявил автобусный перевозчик Ecolines.

Как сообщалось, Финляндия, согласно решению правительства, открыла 14 декабря два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией — Ваалимаа и и Ниирала. Затем власти Финляндии заявили, что с 15 декабря закрывают границу с Россией до 14 января из-за прибывающих к границе просителей убежища.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.