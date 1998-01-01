Туроператоры: Новые рейсы «Аэрофлота» во Вьетнам увеличат спрос

Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на ближайшие к южной столице Вьетнама курорты.

Направление популярно даже в отсутствие прямой перевозки, поэтому туроператоры считают, что открытие беспересадочных рейсов только увеличит спрос, - сообщает сегодня RTN.

«Спрос на Вьетнам высокий, его спрашивают и туристы, и турагенты. Все очень ждали прямых рейсов. Конечно же, в идеале это должны были быть рейсы непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами.

Аналогичным образом россияне летают в Бангкок и оттуда добираются внутренними рейсами либо на трансферах до курортов Таиланда», – рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Туроператор включил в ассортимент пакетные туры на все курорты Вьетнама на стыковочных рейсах.

«При появлении в глобальной системе бронирования прямых рейсов «Аэрофлота» перевозка авиакомпании будет автоматически подтягиваться в наши пакетные туры, которые включают перелет, страховку, размещение в отеле, необходимые трансферы и выбранный тип питания», – уточнила г-жа Домостроева.

По словам г-жи Домостроевой, одно из главных преимуществ Вьетнама – невысокие цены в отелях. По ее мнению, страна может составить конкуренцию Таиланду, который заметно подорожал в этом сезоне на фоне высокого спроса со стороны российского и китайского рынков. Что касается питания, на курортах Вьетнама есть городские отели, которые предоставляют гостям только завтрак, и есть гостиницы, работающие по системе «полупансион» и «все включено». Также есть отели с детскими центрами.

Кроме того, как отметила эксперт, во Вьетнаме можно расплатиться российской картой «Мир», но исключительно в тех торговых точках, где установлены банкоматы и терминалы вьетнамско-российского банка VRB. Правда, таких точек немного.

Высокий спрос на направление отмечают и в компании Fun&Sun. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов.

«Да, рейс будет востребован, так как на текущий момент прямой перевозки во Вьетнам нет. При этом направление популярное. Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов «Аэрофлота» также будут в нашем ассортименте», – сообщила Иванова.

По мнению ведущего специалиста по Юго-Восточной Азии туроператора ITM Group Ирины Юриной, Вьетнам пока не восстановил допандемийный спрос, потому что для большинства российских туристов традиционно ассоциируется с недорогими турами на чартерных рейсах.

«Прямые рейсы «Аэрофлота», безусловно, радостная новость, но нужно учитывать, что все равно цены на туры будут выше тех, к которым туристы привыкли до пандемии. Поэтому на данный момент, конечно, интерес к направлению есть, но до уровня 2019 года пока далеко», – считает Ирина Юрина.

В компании отмечают востребованность комбинированных туров во Вьетнам: «Туристы запрашивают в первую очередь комбинированные и экскурсионные туры по Вьетнаму, а не просто пляжный отдых. Рейсы «Аэрофлота» будут летать в Хошимин, это удобно для отдыха на Фантьете, но также достаточно удобно, чтобы далее лететь на остров Фукуок. Этот курорт сейчас наиболее популярен у наших туристов».

/TOURBUS.RU