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РСТ отметил 30-летний юбилей

Торжественное мероприятие собрало в столичном кинотеатре «Октябрь» сотни профессионалов туризма

В минувшую субботу в московском кинотеатре «Каро Октябрь» Российский союз туриндустрии торжественно отметил 30-летие. В зале на 1500 мест собрались члены союза со всей России и из других стран, - сообщила пресс-служба РСТ.

Официальная часть вечера началась с поздравления от президента РФ Владимира Путина. Его зачитал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

В поздравлении отмечается, что в последние годы туризм в нашей стране динамично развивается, становится важным фактором укрепления экономического, инфраструктурного потенциала городов и целых регионов, решения задач в области здравоохранения и просвещения, экологии и воспитания молодежи, сбережения памятников истории и культуры. Туриндустрия открывает новые возможности для создания рабочих мест, роста смежных сфер – торговли и сельского хозяйства, цифровых технологий и строительства, общественного питания и производства сувенирной продукции, подчеркивает президент РФ в своем письме.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко обратился к собравшимся по видеосвязи. Он поздравил РСТ с юбилеем, отметив, что правительство вместе с союзом решают задачу развития туристической инфраструктуры и повышения доступности отдыха для россиян.

Зачем с приветственным словом к членам РСТ обратился председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Президент РСТ Илья Уманский, в свою очередь, отметил важную роль представителей турбизнеса, экспертов, благодаря силам, терпению, труду которых стали возможны победы РСТ. «Особенно мы хотим подчеркнуть роль пионеров туризма, которые прошли вместе с РСТ этот длинный путь», – сказал г-н Уманский.

Он пригласил на сцену руководителей компаний, которые входят в РСТ все 30 лет – заместителя генерального директора туроператора «Академсервис» Александра Курносова и генерального директора компании «Интурист» Александра Мусихина. Они получили юбилейные медали РСТ, цветы и подарки.

Волнующим было чествование и вручение юбилейных медалей прежним президентам РСТ. На церемонию приехал Виктор Ремизов (на фото крайний слева), который стоял у истоков создания Российской ассоциации туристических агентств (РАТА) и стал первым президентом организации в 1993 году. Через 2,5 года эстафету принял Сергей Шпилько (второй слева) – на 25 лет. При нем РАТА была преобразована в РСТ.

В трудный для страны период в 2020 году союз возглавил Андрей Игнатьев (второй справа). В декабре 2022 года он передал бразды правления Илье Уманскому.

Важной частью программы стала церемония награждения лауреатов премии «Туризм. Дело жизни».

В частности, дипломом «За личный вклад в развитие СМИ туристической отрасли» был награжден генеральный директор медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников.

Премия учреждена Российским союзом туриндустрии в честь 30-летия организации и будет вручаться за особые заслуги в сфере туризма и гостеприимства.

Участники туристического рынка выдвинули на соискание премии более 100 человек в 18 номинациях. Голосование за номинантов шло в интернете более двух месяцев. Всего было отдано более 5 тыс. голосов.

Завершая церемонию, Илья Уманский напомнил о преемственности поколений в отрасли, о важности подготовки новых кадров. «Поэтому сегодня нам помогают провести юбилей студенты профильных вузов – Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) и Российского экономического университета им. Плеханова», – сказал президент РСТ.

Затем состоялась премьера двухсерийного фильма-исследования «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет», снятого к юбилею РСТ. О прошлом, настоящем и будущем туризма в двухсерийном фильме рассказывали люди-легенды, стоявшие у истоков формирования туротрасли.

/TOURBUS.RU

