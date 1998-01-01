Александр Мусихин: «Электронная виза должна стать многократной»

Туроператор «Интурист» отмечает кратный рост въездного турпотока в 2023 году в сравнении с 2022 годом, о чем глава компании Александр Мусихин рассказал в рамках Петербургского туристического форума «Travel Hub.Путешествуй!», - сообщает Ассоциация туроператоров.

«Только в Петербурге рост объемов международной перевозки в сравнении с прошлым годом составил примерно на 60%», – отметил он.

Бронировать туры в Россию иностранцев стимулирует, не в последнюю очередь, ослабевший рубль: в валюте той суммы, которую до пандемии иностранцы отдавали за размещение в гостинице 3*, теперь хватает, чтобы забронировать себе отель 4*-5*.

Электронные визы – тоже стимул для развития въездного турпотока.

«Виза удобна и тем, что ее можно оплачивать в валюте страны, где турист ее получает. Стоимость обычной российской визы составляла $150-300$ , электронная стоит $52. Ранее при этом фиксировалось огромное количество отказов в визе. В марте в Иране число отказов составляло до 60% за месяц. По электронной визе отказы составляют не более 1%», – рассказал гендиректор компании «Интурист».

После введения электронной визы 1 августа 2023 года туроператор увидел рост бронирований.

Осенью «Интурист» принимал столько же туристов в месяц, сколько и в пик туристического сезона. Основной турпоток составили Китай, Гонконг, Индия и Ближний Восток.

Эффект был бы еще более заметным, если бы виза позволяла хотя бы двукратный въезд.

«Если бы электронная виза была двухкратной, то она могла бы стимулировать повторный поток. Например, турист приезжает в экскурсионный тур в Россию, а потом он мог бы приезжать на сити-брейк. Кроме того, многократные визы могли бы облегчить трансграничный туризм с приграничными странами такими, как Казахстан.

В таком сочетании маршрут выбирают туристы из Индии. Туристы из Китая любят маршрут Россия плюс Белоруссия», – говорит глава туроператора.

Тем не менее, по итогам 2023 года показатели въездного турпотока в Россию все еще далеки от допандемийных. Вице-президент АТОР также назвал факторы, которые мешают развитию въездного сегмента. Первый из них – безопасность. «Очень много вопросов иностранцы задавали относительно безопасности. Периодически закрывались аэропорты, что влияло на бронирования», – говорит Александр Мусихин.

Второй – неудобство оплаты товаров и услуг внутри России. Использование банковских карт важно для туристов. В Китае, например, поощряется использование безналичных платежей, наличные вышли из моды и туристам с ними неудобно.

«Они полностью цифровизировались и задают нам вопросы, как им можно оплачивать услуги у нас в стране. К сожалению, далеко не все банки обслуживают выданные в Китае карты UnionPay. Мы ждем какого-то решения этой ситуации хотя бы к следующему летнему сезону», – отметил эксперт.

Есть что доработать и в вопросах продвижения России как туристического направления за рубежом. В частности, отсутствует продвижение России под единым брендом.

«У нас есть не только Москва и Санкт-Петербург, нам нужно продвигать единое пространство. У иностранных туристов интерес именно ко всей России. Китайцы с удовольствием ездят в Мурманск, наши туристы из Индии в этом году поехали в Архангельск, туристы из Аргентины путешествовали по маршруту Транссиба, а из Швейцарии – в Дагестан. Есть много запросов на такие путешествия, и нельзя их упускать. Наоборот, нужно масштабировать и привлекать все регионы», – уверен спикер.

Кроме того, эксперт видит также необходимость продвигаться в сегменте В2С через зарубежных патрнеров. В качестве примера он привел турофисы Египта и ОАЭ, которые дают туроператорам субсидии на рекламу их продукта на территории России. Египет компенсировал до 50% всей рекламы.

«Сейчас мы не можем активно себя пиарить в популярных за рубежом соцсетях, но это могут делать наши заграничные партнеры», – считает Александр Мусихин.

Наконец, еще один фактор не в пользу въездного турпотока – стоимость авиаперевозки.

«Хотя рейсов становится больше, билеты все равно дорогие. Летом туристы из Индии тратили 1,2–1,5 тыс. евро на перевозку из Индии в Россию. Это в два раза больше, чем было, и в 1,5 раза выше, чем ожидают туристы», – говорит гендиректор «Интуриста».

Решением этого вопроса могло бы стать привлечение дополнительной перевозки, создание конкурентных условий.

Например, в Египте и Израиле есть субсидирование чартерных рейсов. Если такой же способ тиражировать в России возможным стало бы привлечение дополнительного количества организованных туристов, - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU