Аэропорт Краснодара готов к возобновлению полетов

Сегодня авиакомпания «Азимут» совершила первый после долгого перерыва технический полет из Минвод в Краснодар

Международный аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") технически готов к возобновлению полетов, сообщил управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко журналистам.

"Сегодня аэропорт проводит тренировку технического рейса, все службы работают в штатном режиме. Мы готовы к возможному возобновлению полетов в аэропорт, ожидаем решения авиационных властей", — цитирует сегодня его слова «Интерфакс».

Он не назвал возможную дату открытия аэропорта, отметив, что возможно будут выполняться еще технические полеты.

Ранее в администрации Краснодарского края сообщали, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря. В случае открытия аэропорта, "Аэрофлот" на первом этапе готов выполнять до четырех ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар. О возможности возобновления рейсов после новогодних праздников, в случае открытия авиаузла, сообщала и авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.

Самолет авиакомпании "Азимут" совершил посадку в аэропорту Краснодара, выполняя технический рейс в преддверии открытия аэропорта для обслуживания регулярных полетов, передад сегодня корреспондент "Интерфакса" из аэропорта.

Полет был выполнен из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край).

Согласно сообщению Росавиации, выполнение тестового рейса без пассажиров запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов. Полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована", — приводятся в сообщении слова руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Отмечается, что инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта во время его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 1,54 млрд рублей.

Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

/TOURBUS.RU