Туроператоры: На Новый год наши туристы поедут в ОАЭ, Таиланд и Сочи

ОАЭ и Таиланд стали одними из самых востребованных зарубежных направлений у российских туристов на Новый год и январские праздники, по России путешественники отдают предпочтение горнолыжным турам, поездкам в Москву и Санкт-Петербург, сообщили туроператоры, опрос которых публикует сегодня «Интерфакс».

"На данный момент больше половины новогодних туров по всем направлениям уже продано. В пятерку самых популярных на новогодние праздники вошли ОАЭ, Египет, Таиланд, Турция и Россия", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она добавила, что наиболее активно на новогодние праздники бронируются туры в Таиланд, загрузка рейсов составляет более 65%.

"Глубина продаж по популярным направлениям остается на уровне прошлого года. Так, заметный интерес к турам в Эмираты в прошлом году был зафиксирован за 42 дня, в этом — за 48. По Египту эти цифры составляют 41 и 46 дней соответственно. Самые высокие показатели у туров по России — 63 дня в прошлом году и 57 дней в этом", — сообщила г-жа Макаркова.

Как отметили в пресс-службе туроператора Fun&Sun, продажи туров на Новый год и январские праздники выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глубина продаж не изменилась, в среднем она составляет 60 дней.

ОАЭ заняли первое место по популярности и у Fun&Sun. Объем продаж новогодних туров в эту страну среди зарубежных направлений составил 34%, по сравнению с прошлым годом количество бронирований выросло почти в два раза. На втором месте Таиланд (24%), замыкает тройку лидеров Египет с 12%. Также в первую пятерку вошли Шри-Ланка (9%) и Турция (5%).

Рост спроса на новогодние туры фиксируют и в туркомпании Anex.

"Среди зарубежных направлений лидирующие позиции на Новый год у нас занимают Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка и Египет. Продажи по сравнению с прошлым годом выросли. В первую очередь, это связано с расширением полетных программ и увеличением географии вылетов. Средний чек для российских туристов немного подрос из-за роста курса валют", — пояснили в пресс-службе туроператора.

У "Интуриста" в топ-5 направлений на новогодние праздники вошли ОАЭ, Россия, Таиланд, Турция, Абхазия, Египет и Шри-Ланка.

"В Турции пользуются спросом комбинированные туры с посещением Стамбула и Антальи. Продолжают расти продажи в ОАЭ, Таиланд, Абхазию и на Шри-Ланку. Спрос на поездки в Египет снизился из-за арабо-израильского конфликта", — раcсказали в пресс-службе.

В компании добавили, что российские туристы также бронируют туры в Азербайджан и Белоруссию, а из европейских направлений пользуются спросом туры в Сербию и Италию.

Сочи и Красная Поляна – в топе спроса по России

По словам большинства туроператоров, продажи новогодних туров на внутренних направлениях заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

"Объем продаж туров по России с заездами на Новый год увеличился на 38% к прошлому году. Лидирующие направления в целом совпадают с прошлогодними. Однако вырос спрос на поездки по Золотому кольцу с посещением Владимира и Суздаля, а также на туры в Саратов", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

По данным туроператора, наиболее популярны туры в Краснодарский край, в частности в Сочи и Анапу. В компании добавили, что почти все объекты размещения на Красной Поляне полностью забронированы.

Второе место занял Великий Устюг, за ним следуют экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. Крым замыкает пятерку лидеров.

Как отметили в Anex, в топ-5 направлений на Новый год по России вошли Сочи, Красная Поляна, Калининград, Санкт-Петербург и Москва.

/TOURBUS.RU