Новости На форум«Travel Hub. Путешествуй!» обсудили пять федеральных приоритетов в деле развития туризма Петербургский международный турфорум собрал около 1200 участников

Петербургский международный туристский форум «Travel Hub. Путешествуй!» стал рекордным по масштабу: он собрал около 1200 участников из разных регионов России и других стран – втрое больше, чем год назад. На пленарной сессии «Региональный макротуризм: расширяя горизонты развития» были подведены итоги туристской отрасли 2023 года, обозначены тенденции и планы на будущее, - сообщили нам в Комитете по развитию туризма С-Петербурга. Заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков подчеркнул, что в стране наблюдается рост интереса к внутреннему туризму: «На 19% увеличилось число поездок с размещением в гостиницах по итогам десяти месяцев 2023 года. Это в том числе и факторы развития внутренней инфраструктуры, внутреннего предложения, туристических услуг, которые начинают играть достаточно значимую роль. В частности, за девять месяцев этого года, по данным Росстата, введено 10 тысяч новых гостиничных номеров – относительно прошлого года темпы увеличены на 40%. Инвесторы поверили в туристическую отрасль и меры поддержки также начинают давать свой эффект». Дмитрий Вахруков назвал федеральные приоритеты в работе по развитию туризма. Это создание новых точек притяжения, наращивание номерного фонда, повышение транспортной доступности, подготовка кадров для работы в сфере гостеприимства и развитие въездного туризма. Замминистра также подчеркнул важность работы по увеличению повторных поездок и по вовлечению в туризм россиян, которые прежде не путешествовали. «Санкт Петербург старается постоянно находить новые решения для развития туризма. Например, новая туристская география – это способ диверсифицировать турпотоки внутри города. Мы хотим, чтобы к нам приезжали разные виды туристов все четыре сезона. Культурно-познавательный, деловой, событийный, образовательный, медицинский – по всем направлениям мы формируем новые предложения. В 2019 году город на Неве посетили 5,5 млн российских путешественников, сейчас – около 9 млн. И это новые категории туристов. Нам удалось привлечь много молодежи и семей с детьми, что позволяет рассчитывать на устойчивое развитие туризма в будущем: хорошо, когда привычка путешествовать в Петербург формируется с юности. Впереди новые серьезные задачи – мы стремимся увеличить турпоток из-за рубежа и учимся работать с новыми, недооцененными ранее рынками СНГ, Азии, Ближнего Востока», – рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. «Туристская индустрия в Северной столице восстанавливается заметными темпами. Индустрия адаптировалась к изменившимся условиям, растет деловая активность, значительную роль сыграла эффективная реализация информационной программы “Добро пожаловать в Санкт Петербург!”, сказалось введение электронной визы для граждан 55 стран. Сейчас можно говорить о том, что допандемийный турпоток восстановлен на 90%. Надеемся, что в будущем году этот показатель достигнет уровня 2019 года. Увеличивается доля возвратных поездок: с 40% в прошлом году до 48% в нынешнем. Это очень оптимистичная тенденция», – прокомментировала Юлия Кислова, член экспертного совета Российского союза туриндустрии. «За пять лет существования Travel Hub существенно окреп и занял свое место среди отраслевых форумов. Тематика отражает все важные вопросы, которые беспокоят отрасль. Здорово что есть «Travel Hub. Путешествуй!». Здорово, что повестка получилась насыщенной, а общение активным. Здорово, что мы можем подвести итоги в целом неплохого для туризма года. Хочу всем пожелать в 2024 году продолжать путешествовать, открывать нашу страну, которая по своему разнообразию больше всего мира», – заключила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. /TOURBUS.RU



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