Финляндия снова закрывает все пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия снова закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря по 14 января следующего года, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, передает телерадиокомпания Yle, которую цитирует РБК.



Правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы с Россией 14 декабря, в тот же день, когда возобновили работу два КПП — «Ваалимаа» (с российской стороны ему соответствует «Торфяновка» в Ленинградской области) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии).





О том, что власти примут такое решение, писали местные издания Helsingin Sanomat и Iltalehti. Причиной стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. Большим числом беженцев без необходимых документов Хельсинки объяснял решение полностью закрыть границу в конце ноября.

«Можно сказать, что количество прибывающих с утра уже составляет несколько десятков человек», — отметила Рантанен



Как напоминает РБК, ранее финская сторона обвиняла в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки Россию.

Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции



Сомалийцы, направлявшиеся в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли информацию о том, как попасть в Европу через российскую территорию, в интернете. По их словам, в этом деле им помогали так называемые менеджеры. Мигрантов довозили до границы транспортные компании, а пересекали они ее на велосипедах.



Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 11 декабря призвала Финляндию помнить о недопустимости нарушения прав беженцев в контексте закрытия границ.



Автобусный перевозчик Lux Express вновь приостановит автобусное движение между РФ и Финляндией, сообщила между тем "Интерфаксу" генеральный директор АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express) Наталья Арефьева.

"Мы временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года — даты, которую озвучило правительство Финляндии в вопросе закрытия пограничных пунктов. По два отправления Lux Express в каждую сторону состоятся 15 декабря: из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки — в 8:00 и 14:00. Ночные отправления — в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Санкт-Петербурга- уже отменены", — сказала она.

По ее словам, купившие билеты на более поздние рейсы пассажиры могут поменять их на билеты по другим направлениям, получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку на автобусах или оформить возврат денежных средств.

Ранее в четверг о временной приостановке автобусных перевозок между РФ и Финляндией заявил автобусный перевозчик Ecolines.

/TOURBUS.RU