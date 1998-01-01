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15 декабря
Финляндия снова закрывает все пункты пропуска на границе с Россией
Автобусные рейсы из Петербурга в Хельсинки прекращены еще на месяц
Финляндия снова закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 21:00 мск 15 декабря по 14 января следующего года, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, передает телерадиокомпания Yle, которую цитирует РБК.
О том, что власти примут такое решение, писали местные издания Helsingin Sanomat и Iltalehti. Причиной стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. Большим числом беженцев без необходимых документов Хельсинки объяснял решение полностью закрыть границу в конце ноября.
Российская сторона отвергала все обвинения, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе. В Кремле подчеркивали, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции
"Мы временно приостанавливаем рейсы до 14 января 2024 года — даты, которую озвучило правительство Финляндии в вопросе закрытия пограничных пунктов. По два отправления Lux Express в каждую сторону состоятся 15 декабря: из Санкт-Петербурга в 06:15 и 11:00, из Хельсинки — в 8:00 и 14:00. Ночные отправления — в 21:30 из Хельсинки и 23:30 из Санкт-Петербурга- уже отменены", — сказала она.
По ее словам, купившие билеты на более поздние рейсы пассажиры могут поменять их на билеты по другим направлениям, получить компенсационный ваучер на бесплатную поездку на автобусах или оформить возврат денежных средств.
Ранее в четверг о временной приостановке автобусных перевозок между РФ и Финляндией заявил автобусный перевозчик Ecolines.
/TOURBUS.RU
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