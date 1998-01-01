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15 декабря
Названы лучшие игроки российского рынка MICE и бизнес-туризма
14-я торжественная церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award прошла 14 декабря в Санкт-Петербурге
Вчера вечером в самом сердце Санкт-Петербурга - в Петропавловской крепости - чествовали победителей и лауреатов национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Гостями яркой церемонии стали более 300 гостей.
За 14 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма.
В этом году борьбу за всероссийскую награду в 19 номинациях вели 306 компаний, представлявших практически все регионы страны — от Мурманска на севере России до Сочи на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.
О «накале страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 900 тысяч голосов!
Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Двухступенчатый механизм определения победителей позволяет добиваться прозрачности и объективности в присуждении наград.
Торжественное награждение состоялось в рамках важных отраслевых мероприятий: II Всероссийского Форума «Развитие делового туризма в регионах России» и Петербургского международного туристического форума TRAVEL HUB-2023, проходивших в течение трёх дней одновременно на нескольких площадках города.
Церемония вручения премии, по отзывам участников, была яркой, динамичной и очень эффектной. И, конечно, в стенах Меншиковского бастиона Петропавловском крепости через музыку, балет и видеоряд неразрывно связанной с Северной столицей России.
Зрители активно поддерживали своих партнеров и коллег, без устали аплодировали неотразимым ведущим, победителям и лауреатам, ярким выступлениям артистов.
Традиция проведения заключительного этапа RBT&MA не в Москве, а в регионах России, ведёт отсчёт с 2021 года. Знаковое для рынка событие радушно принимали Екатеринбург и Самара. Место проведения финала будущей церемонии RBT&MA-2024 пока что держится организаторами в секрете.
Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ) и АНО «Национальные приоритеты».
Регион-партнер – Санкт-Петербург.
Город-партнер – Пермь.
Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР».
Обладатели Премии Russian Business Travel & MICE Award-2023:
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