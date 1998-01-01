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15 декабря
Названы лучшие игроки российского рынка MICE и бизнес-туризма

14-я торжественная церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award прошла 14 декабря в Санкт-Петербурге


 

Вчера вечером в самом сердце Санкт-Петербурга - в Петропавловской крепости - чествовали победителей и лауреатов национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Гостями яркой церемонии стали более 300 гостей.

За 14 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма. 

 

В этом году борьбу за всероссийскую награду в 19 номинациях вели 306 компаний, представлявших практически все регионы страны — от Мурманска на севере России до Сочи на юге, от Калининграда на западе страны до Петропавловска-Камчатского на востоке.

 

О «накале страстей» свидетельствует тот факт, что в ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 900 тысяч голосов!

Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Двухступенчатый механизм определения победителей позволяет добиваться прозрачности и объективности в присуждении наград.

 

Торжественное награждение состоялось в рамках важных отраслевых мероприятий: II Всероссийского Форума «Развитие делового туризма в регионах России» и Петербургского международного туристического форума TRAVEL HUB-2023, проходивших в течение трёх дней одновременно на нескольких площадках города.

 

Церемония вручения премии, по отзывам участников, была яркой, динамичной и очень эффектной. И, конечно, в стенах Меншиковского бастиона Петропавловском крепости через музыку, балет и видеоряд неразрывно связанной с Северной столицей России.

Зрители активно поддерживали своих партнеров и коллег, без устали аплодировали неотразимым ведущим, победителям и лауреатам, ярким выступлениям артистов.

 

Традиция проведения заключительного этапа RBT&MA не в Москве, а в регионах России, ведёт отсчёт с 2021 года. Знаковое для рынка событие радушно принимали Екатеринбург и Самара. Место проведения финала будущей церемонии RBT&MA-2024 пока что держится организаторами в секрете.

 

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ) и АНО «Национальные приоритеты». 

Регион-партнер – Санкт-Петербург.

Город-партнер – Пермь. 

Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР».

 

 

Обладатели Премии Russian Business Travel & MICE Award-2023:

  • Лучшая конгрессная гостиница России категории 5*

  • Рэдиссон Блу Олимпийский, Москва

  • Лучшая конгрессная гостиница России категории 4*

  • АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург

  • Лучшая конгрессная гостиница России: отели в аэропортах

  • Cosmos Selection Moscow Sheremetyevo Airport Hotel

  • Лучшая площадка для мероприятий: спортивные объекты

  • Многофункциональная площадка RED ARENA (игорная зона «Красная Поляна»), Сочи

  • Курорт «Газпром Поляна», Сочи

  • Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры

  • Государственный комплекс «Дворец конгрессов», Санкт-Петербург

  • Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры. Сохранение традиций

  • Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник Нарын-Кала, Республика Дагестан

  • Лучшая площадка для мероприятий: объекты промышленности

  • Кондитерская фабрика «Пермская», Пермь

  • Лучшая площадка для мероприятий: всесезонные курорты

  • Круглогодичный курорт Роза Хутор, Сочи

  • Лучшая площадка для мероприятий: горные курорты

  • Курорт Красная Поляна, Сочи

  • Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки. Сохранение традиций

  • Этнокомплекс «Амазония», Чебоксары, Чувашская Республика

  • Лучшая площадка для мероприятий: тематические парки

  • АЗИМУТ Парк-Отель Переславль Ярославская область

  • Лучший ресторан/банкетный комплекс для мероприятий

  • Ресторан «Тэнгис», Улан-Удэ, Республика Бурятия

  • Лучший организатор конференций

  • КВК «Империя Форум», Санкт-Петербург

  • Лучший организатор инсентив-программ

  • АРТ-ТУР, Москва

  • Лучшее business travel агентство

  • Аэроглобус Бизнес Трэвел, Москва

  • Лучшая региональная ТПП в сфере развития конгрессно-выставочной индустрии

  • Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

  • Лучший конгрессно-выставочный центр России

  • Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Санкт-Петербург

  • Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации

  • АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

  • Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ

  • Министерство экономического развития Новосибирской области

  • Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч

  • Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское Туристско-Информационное Бюро»

  • За выдающийся вклад в развитие событийной индустрии и делового туризма в России и в связи с 30-ти летием компании

  • Компания «ДЕМЛИНК»

  • За большой вклад в развитие межрегиональных авиаперевозок

  • Алексей КАРПЕЧКО, пилот, командир воздушного судна А-330, авиакомпания Nordwind Airlines


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