Кения станет безвизовой

Визы для российских туристов будут отменены уже с января

Кения планирует отменить визы для туристов из всех стран с января 2024 года, сообщают газета The East African и «Интерфакс» со ссылкой на президента Уильяма Руто.

«Я с большим удовольствием, как президент этой необыкновенной страны, делаю историческое объявление о решении правительства Кении. С января 2024 года Кения станет безвизовой страной», – сказал г-н Руто.

По его словам, для реализации новой политики правительство разработало цифровую платформу, на которой нужно зарегистрироваться путешественнику перед прибытием в Кению и получить электронное разрешение на въезд.

Как пишет издание, это решение является частью процесса глобализации Кении и открытия границ, чтобы стимулировать социально-экономическое развитие страны.

Сейчас для въезда в страну россиянам нужно оформить платную электронную визу.

Ранее глава Совета по туризму Кении Фрэнсис Гичаба заявил, что страна стремится увеличить турпоток до 5,5 млн человек к 2028 году. В 2023 году ожидаемое число туристов в Кении составляет 1,9 млн, в 2024-м – 2,2 млн.

Напомним, что сейчас прямых рейсов в Кению из России нет. Туроператоры предлагают туры в эту страну на базе стыковочных рейсов. В основном, это «Эфиопские авиалинии». Перевозчик летает в Кению (Найроби и Момбаса) из Москвы с пересадкой в Аддис-Аббебе трижды в неделю.

Прилететь в Найроби можно также рейсами Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, Egyptair.

Между тем ранее в Росавиции отмечали, что в ближайшее время прямых рейсов в Кению не запланировано. «Наши специалисты прорабатывали с российскими перевозчиками вопрос открытия прямого авиасообщения с Кенией в преддверии саммита Россия – Африка, прошедшего минувшим летом. Тогда такой заинтересованности не было.

Инициатив от российских компаний по поводу открытия рейсов в Кению не поступало», – заявляли в пресс-службе ведомства.

«Спрос на направление есть. В основном туристы бронируют сафари-программы и сафари + отдых на океане», - отмечали в то же время ранее в компании «Русский Экспресс».

/TOURBUS.RU