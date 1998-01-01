Опрос: Турбизнес настроен оптимистично

MITT Connect и Bnovo провели опрос относительно ожиданий профессионалов туризма от 2024 года

Турбизнес рассчитывает на улучшение ситуации в наступающем году. Таковы результаты отраслевого опроса «Индекс оптимизма», проведенного сообществом MITT Connect вместе с сервисом Bnovo, - сообщает RTN.

Согласно опросу, лишь 16% представителей отрасли туризма и гостеприимства предполагает, что в наступающем году будет хуже, чем в нынешнем. Остальные настроены вполне оптимистично: 53% полагают, что ситуация не изменится, еще 24% – будет лучше.

Правда, глубоких оптимистов, рассчитывающих, что ситуация будет гораздо лучше, чем сейчас, немного – 6%. Но еще меньше тех, кто думает, что все сильно ухудшится – 1%.

Среди главных негативных факторов, которые осложняли жизнь турбизнеса в нынешнем году, респонденты назвали геополитическую обстановку (60%), нехватку кадров (43%), инфляцию (34%), сокращение выездных направлений (32%).

В качестве положительных факторов 37% указали переориентацию на внутренний туризм, 48% – развитие технологий, цифровизацию, 35% – изменение привычек и приоритетов российских туристов, 24% – поддержку туризма со стороны государства.

Подавляющее большинство компаний (61%) работало в 2023 году в том же составе, что и год назад, им не пришлось увольнять сотрудников. 24% от общего числа были вынуждены сократить или даже сильно сократить персонал. Увеличили штат примерно 16% компаний.

Сдержанный оптимизм присутствует и в оценках финансового положения: 33% сократили выручку по итогам года, 26% – нарастили, 41% – оставили на уровне прошлого года.

В опросе участвовало порядка 300 компаний, в том числе турагентства (35%), гостиницы (14%), туроператоров (20%). Больше всего представителей Центрального федерального округа, Северо-Запада России, Южного федерального округа.

Среди респондентов – руководители и учредители компаний (36%), менеджеры высшего звена (28%), руководители отделов (18%), индивидуальные предприниматели (9%).

/TOURBUS.RU