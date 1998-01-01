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Представители креативных городов ЮНЕСКО обсуждают в Петербурге современные концепции развития

На данный момент в сеть ЮНЕСКО входят 350 креативных городов в более чем ста странах

В Северной столице начался цикл мероприятий «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть креативных городов ЮНЕСКО».

Событие проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в рамках членства Санкт Петербурга в программе «Сеть креативных городов ЮНЕСКО», - сообщили нам в Комитете по развитию туризма С-Петербурга.

Открыл программу круглый стол «Азбука креативного города: маршруты, истории, образы». В нем приняли участие представители Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, Правительства Калининградской области, а также лидеры арт-индустрии, гастрономии, театра и других творческих направлений.

Модератором выступил Сергей Емельянов, директор Александринского театра, член Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура».

«Петербург – это место, куда нужно возвращаться снова и снова. Помимо классического и исторического наследия, которое является нашим достоянием, город активно развивает современные направления. Северная столица живет активной, насыщенной жизнью. Здесь всегда происходит что-то новое, поэтому любая поездка – это всегда новая страница в собственной истории петербургских путешествий.

За один раз невозможно побывать во всех интересных местах Петербурга, поэтому туристы приезжают сюда неоднократно, чтобы посетить великие театры и музеи, окунуться в креативную жизнь общественных пространств и отведать уникальную кухню.

Не случайно Северная столица единственная в стране уже третий год носит статус креативного города ЮНЕСКО в номинации "Гастрономия"», – сказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

По словам модератора круглого стола Сергея Емельянова, гастрономический туризм становится для гостей Петербурга одним из поводов, чтобы посетить наш город, наряду с культурной и событийной программой. Он включен в направления новой туристской географии, разрабатываемой Комитетом по развитию туризма и являющейся продолжением классической карты городских точек притяжения.

В этом году город на Неве получил статус Кулинарной столицы России. Как отметил Тимур Дмитриев, ресторатор и сооснователь одной из крупнейших в Петербурге сети ресторанов и кафе, гастрономическая отрасль Северной столицы лидирует в России по уровню своего развития.

Участники встречи обсудили направления, позволяющие обеспечить городу статус креативной столицы, а также постарались выявить формулу успеха креативного города. По мнению спикеров, в этой области очень важен творческий подход, уважение к наследию, развитие диалога и создание смыслов. Немалую роль играют люди, и Петербургу в этом плане есть кем гордиться.

Напомним, что в этом году Северная столица возглавила рейтинг самых креативных туристских городов России, составленный отечественным сервисом бронирования. Вклад этого сектора в экономику региона составляет около 13 %, что почти в три раза превышает среднероссийский уровень.

Программа «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» – уникальное международное объединение, основанное в 2004 году в целях развития глобального сотрудничества городов, обладающих большим творческим потенциалом.

На данный момент в этот престижный перечень входят 350 городов в более чем ста странах, в том числе шесть российских городов: Санкт Петербург, Казань, Ульяновск, Великий Новгород и Каргополь.

/TOURBUS.RU

