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Gulf Air планирует летать из Бахрейна в Санкт-Петербург и Сочи

Спрос на отдых в Бахрейне в этом году вырос у наших туристов на 20-30%

Авиакомпания Gulf Air планирует запустить прямые рейсы из Бахрейна в Санкт-Петербург и Сочи, сообщила региональный менеджер перевозчика в России Юлия Воротникова.

«Петербург в списке важнейших для нас направлений в России, мы рассматриваем его, ведутся переговоры, но точной даты пока не назовем. Но это обозримая перспектива уже, следующего сезона, через сезон. Также рассматриваем Сочи, планируем, это на стадии переговоров.

Мы растущая авиакомпания, в этом году планируем получить 10 новых самолетов. Чем больше у нас лайнеров, тем лучше сможем покрыть новые направления», – цитирует ТАСС г-жу Воротникову.

Сейчас на российском направлении авиакомпания выполняет рейсы только в Москву. По словам менеджера авиакомпании, Сочи представляет особый интерес для перевозчика из-за его превращения в южный транзитный хаб страны.

Как рассказала Юлия Воротникова, за счет новых рейсов Gulf Air планирует увеличить поток российских туристов в Бахрейн, а также обеспечить удобные транзитные пересадки в страны Европы и Азии. Она отметила, что интерес жителей Бахрейна к поездкам в Россию растет, особенно после начала работы системы электронных виз.

Gulf Air – национальный авиаперевозчик Королевства Бахрейн с ежегодным пассажиропотоком в 6 млн человек, одна из старейших авиакомпаний Ближнего Востока.

Российские туристы в этом году выбирали Бахрейн в качестве альтернативы курортам ОАЭ и Египта, спрос у туроператоров на направление вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ранее опрошенные туроператоры.

"Мы отмечаем интерес к этому направлению именно в 2023 году. По сравнению с прошлым годом спрос вырос примерно на 20-30%. Весной этого года мы взяли гарантированные блоки мест, также планируем их взять на следующий зимний сезон", — рассказали ранее в пресс-службе туроператора Space Travel.

В пресс-службе также добавили, что в Бахрейне наиболее популярны пляжные отели 4* и 5*, а также люксовые отели международных сетей – Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa 5*, The Ritz-Carlton 5* и другие.