Владимир Рубцов: «Несмотря ни на что, путешествия становятся главной потребностью»

Гендиректор туроператора Fun&Sun подвел итоги года и рассказал о планах на будущее

Спрос на путешествия по России и за рубеж продолжал расти в 2023 году, несмотря на все произошедшие геополитические, природные и экономические катаклизмы, отметил в среду генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, - сообщает «Интерфакс».

Выступая на предновогодней конференции для турагентств, он напомнил, что в 2023 году произошло множество событий, негативно влияющих на туризм.

Это землетрясение, выборы президента и рост цен на отели в Турции – наиболее массовом зарубежном туристическом направлении для россиян, ослабление курса рубля к мировым валютам, которое напрямую влияет на цены туров за рубеж, конфликт между Израилем и Палестиной, изменивший спрос на туры в Египет.

«При этом мы видим рост спроса на внутренний туризм и рост числа турпоездок за рубеж на 15%. То есть, из-за всех этих событий клиенты не отказались путешествовать. Путешествия становятся главной потребностью у людей, они хотят перезарядиться и получить новые впечатления.

У некоторых поколений это становится основной потребностью, и они даже готовы отказываться от каких-то других материальных вещей в пользу путешествий», — сказал г-н Рубцов.

Он напомнил, что еще одной тенденцией 2023 года стал бум спроса на азиатские направления, связанный с тем, что несколько лет они были закрыты для туристов из-за пандемии.

«Азия открылась, и в первые два месяца был бум продаж. Мы зафиксировали рост более чем в три раза на азиатских направлениях в 2023 году по сравнению с 2022. В общей сложности отправили в Таиланд 100 тыс. туристов. Рост потока был настолько резким, что туроператоры с трудом справлялись с обработкой заявок», — сказал гендиректор туроператора.

Среди будущих вызовов для туроператоров он назвал рост объема самостоятельного бронирования, в первую очередь во внутреннем туризме.

«Для нас вызов – что на рынок выходят агрегаторы с большим трафиком и большими бюджетами на маркетинг. МТС Трэвел, Яндекс Путешествия и другие. Кроме того, растет потребность клиентов в качественном сервисе как у банков или сервисов доставки. Более трети туристов говорят о недостаточном объеме информации о продукте, который они получают со стороны туроператоров и турагентов.

Есть запрос на персонализацию продукта – чтобы продукт был сделан под клиента здесь и сейчас, и был качественным», — добавил г-н Рубцов.

По его словам, в 2024 году компания продолжит развивать IT-технологии и внедрять в работу искусственный интеллект. Особый акцент будет делаться на получение обратной связи от клиентов, которая позволяет улучшить продукт.

«Рынок будет восстанавливаться и расти в первую очередь за счет внутреннего туризма и все мы понимаем, что это связано с геополитикой. Также будет расти выездной туризм. Мы видим, что более молодое поколение, которое больше связано с мобильными телефонами, начнет больше путешествовать, и мы делаем акцент на эту аудиторию, за которой будущее. Но и сегодняшних клиентов не хотим оставлять.

Новое поколение даст нам возможность быстрее развивать технологии. И их потребность в путешествии будет являться основным драйвером роста объемов выездного и внутреннего туризма», — подытожил г-н Рубцов.

Как сообщалось ранее, в 2023 году туроператор отправил на отдых по России и за рубеж 1,9 млн туристов, план на 2024 год – 2,6 млн.

/TOURBUS.RU