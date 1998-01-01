Аэропорт Краснодара может вновь заработать в ближайшее время

Международный аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря 2023 года, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Кубани.

"По информации министерства транспорта региона, 15 декабря из аэропорта запланирован тестовый рейс, по итогам тестового полета будет принято решение о возможности возобновления полетов из международного аэропорта", — сказал представитель администрации. Аэропорт Краснодара закрыт из соображений безопасности с февраля прошлого года. В настоящее время в Южном федеральном округе работают аэропорты Сочи и Волгограда. Также остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты и ряд аэропортов Центрального федерального округа — Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка. В пресс-службах Минтранса РФ и Росавиации от комментариев отказались. В случае открытия аэропорта Краснодара "Победа" планирует возобновить рейсы туда после новогодних праздников в 2024 году, сообщила "Интерфаксу" представитель компании. Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года его пассажиропоток достиг рекордных 5 млн человек.

Открытие аэропорта Краснодара упростит доставку туристов на курорты Черного моря, приведет к снижению цен на отдых и росту турпотоков не только на Кубань, но и в Крым, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

«Несмотря на закрытие аэропорта в Краснодаре, на черноморские курорты в этом году приехало много туристов, отели были заполнены, но обслуживание в аэропортах Сочи и Кавминвод, на которые выпала основная нагрузка, было затруднено. Не думаю, что из-за закрытия краснодарского аэропорта Сочи или Кавминводы теряют туристов, но Геленджик, Анапа однозначно выиграют благодаря улучшенной логистике.

Выиграют не только в удобстве, но и во времени и, соответственно, стоимости. Выиграет также Крым, куда станет проще добираться, и местные здравницы смогут добавить 10-15% к своей загрузке», — сказал он.

По словам г-на Барзыкина, открытие аэропорта в Краснодаре, если оно произойдет до Нового года, будет иметь мультипликативный эффект.

«Думаю, на Новый год тоже будет прирост, хотя, конечно, минимальный. Значение открытия аэропорта полностью проявится уже в следующем году: снизятся цены, оживится бронирование, начнется регулярное авиасообщение, станет свободнее на трассе М-4, на которую также в этом году была большая нагрузка», — сказал эксперт.

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян также полагает, что значение этого события трудно переоценить.

«Безусловно, от открытия аэропорта в Краснодаре сильно выиграют, прежде всего, жители региона. Что касается туризма, однозначно будет легче тем туристам, которые добираются до курортов Крыма не на машинах, а самолетом, то есть жителям удаленных регионов, например, Дальнего Востока и Сибири», — сказал он.

В то же время аэропорт в Симферополе на данный момент открывать не планируют из соображений безопасности, сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом он отметил, что возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику: будет проще добираться до полуострова.

/TOURBUS.RU