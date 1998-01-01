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Russia Friendly - на форуме «Travel Hub.Путешествуй!»

На форуме в С-Петербурге обсудят результаты и перспективы развития въездного туризма

Въездной туризм играет важную роль для социально-экономического развития регионов, обеспечивая приток финансовых средств и стимулируя увеличение количества инвестиционных проектов в различных смежных отраслях. Данному направлению в рамках государственной политики уделяется большое внимание.

В том числе, в последнее время были приняты стратегические решения, направленные на упрощение процедуры въезда для иностранных граждан и привлечение новых туристских потоков в Россию.

Основу зарубежного туристического потока в нашей стране сегодня составляет путешественники из Турции, Индии, ОАЭ, а также Китая и Ирана. Несмотря на внешние ограничения количество туристов продолжает расти. Во многом на это повлияло введение системы электронных виз для граждан 55 стран и разрешение безвизовых групповых поездок между Россией, Китаем и Ираном.

За первые три месяца работы программы электронные въездные документы получили порядка 70 тысяч иностранцев. Дополнительное информирование о возможности получения виз в упрощенном режиме может стать мощным импульсом для продвижения России на зарубежном туристском рынке.

В настоящее время также идет разработка нового платежного инструмента, который значительно облегчит финансовые операции иностранным гостям в России.

Очевидно,что динамичное развитие въездного туризма выступает фактором повышения авторитета нашей страны в мире, стабилизации ее социально-экономической политики.

Пути решения этой задачи обсудят гости и эксперты форума «Travel Hub.Путешествуй!»T, где теме въездного туризма будет посвящено сразу две сессии.

13 декабря состоится дискуссия «Russia Friendly. Туризм в условиях многополярного мира», на которой участники обсудят особенности работы на новых перспективных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и Среднего Востока.

14 декабря на круглом столе «Итоги принятых мер по развитию въездного туризма за 2023 год и планы на будущее» при участии Министерства экономического развития РФ спикеры проведут обзор реализованных стратегических инициатив, а также дадут прогноз на предстоящий период.