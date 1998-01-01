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13 декабря
C завтрашнего дня Финляндия вновь открывает пограничные переходы Ваалимаа и Ниирала

Автобусные перевозчики Ecolines и Lux Express возобновляют сообщение между Россией и Финляндией


 

Финляндия вновь откроет два КПП на границе с Россией, сообщают Bloomberg и «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо. "Один пункт пропуска будет открыт в Юго-Восточной Финляндии, один — в Северной Карелии", — сообщил Орпо во вторник на пресс-конференции.

 

На Юго-Востоке будет открыт КПП Ваалимаа (Торфяновка), в Северной Карелии — КПП Ниирала. Пограничные переходы откроются в четверг, 14 декабря.

Премьер-министр отметил, что часть введенных ранее ограничений на границе с РФ сохранится.

Как сказала министр внутренних дел страны Мари Рантанен, "правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если явление не прекратится, граница может быть снова быстро закрыта".

По ее словам, ходатайство о предоставлении убежища можно подать в открытых пунктах пересечения границы, то есть в Ваалимаа и Ниирала.

Другие пункты пропуска на восточной границе останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.

 

Напомним, что Финляндия 18 ноября закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это организацией российской стороной массового пропуска к финской границе иммигрантов из третьих стран.

22 ноября финское правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив работающим из восьми только один переход — самый северный Рая-Йоосеппи.

28 ноября Орпо заявил о закрытии последнего работающего КПП на период с 30 ноября по 13 декабря.

 

Премьер-министр 26 ноября говорил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией. По его словам, "если вся граница будет закрыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или в портах Хельсинки, но не на восточной границе".

 

Между тем, автобусный перевозчик Ecolines с 14 декабря возобновит выполнение рейсов между Россией и Финляндией, сообщил "Интерфаксу" представитель Ecolines Андрей Волков.

"Компания восстанавливает с 14 декабря автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки в связи с решением властей Финляндии о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска "Ваалимаа". Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06:45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург — 14 декабря в 14:30", — сказал г-н Волков.

При этом с 15 декабря перевозчик будет выполнять ежедневно по два рейса в каждую сторону, а к 20-м числам декабря планирует выполнять уже по три.

 

Другой перевозчик — Lux Express — также объявил о намерении начать поэтапное возобновление рейсов между Россией и Финляндией с 13 декабря.

"Восстановить прежнюю логистику за такой короткий срок довольно трудно, поэтому при открытии пограничного пункта Ваалимаа мы планируем поэтапно возобновлять рейсы в зависимости от наших технических возможностей и спроса", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express).

В пресс-службе добавили, что первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург запланирован на 13 декабря в 21:30, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки — на 13 декабря в 23:30.

 

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов мира.

Lux Express работает в 6 странах, где обслуживает более 20 маршрутов. В том числе компания осуществляла рейсы из Петербурга в Хельсинки, Ригу и Таллин.

 

Напомним, что ранее о возобновлении автобусных рейсов из Петербурга в Финляндию заявила компания «Совавто».

/TOURBUS.RU


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